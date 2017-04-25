В Казахстане одобрен законопроект о лишении гражданства

Астана, , 14:06 — REGNUM Пакет поправок в законодательство в связи с изменением Конституции Казахстана сегодня, 25 апреля утвердило правительство страны.

В том числе единогласно принят и законопроект, оговаривающий лишение гражданства как дополнительный вид уголовного наказания.

«Дополнительный вид уголовного наказания в виде лишения гражданства предусматривается в статье 21 УК РК. Так, по 14 составам особо тяжких террористических преступлений, предусмотренных в 10 статьях УК РК, предлагается альтернативное наказание в виде лишения гражданства. Например, за акт терроризма, создание и руководство террористической группой и участие в ее деятельности и так далее», — сообщил министр юстиции Марат Бекетаев.

Составов преступлений, причиняющих тяжкий вред жизненно важным интересам страны, насчитали 16, они предусмотрены в 11 статьях Уголовного кодекса страны, отметил министр:

«Например, геноцид, сепаратистская деятельность, создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности. Данное наказание будет назначаться судом в исключительных случаях, на основе всестороннего и полного исследования обстоятельств дела, тяжести совершенных деяний и тяжести наступивших последствий».

Таким образом, уполномоченные органы Казахстана смогут лишать гражданства на основе обвинительного приговора суда, вступившего в силу.

В беседе с журналистами после заседания правительства Бакетаев отметил, что никакой политической подоплеки в принятии данного законопроекта нет.

«Никакой политической подоплеки здесь нет, ни с какими политическими вопросами это не связано. Речь идет о том, чтобы люди, которые участвуют в террористической деятельности, не имели возможности вернуться в Казахстан и распространять свою идеологию. Посмотрите, в Сирии чем занимаются террористы и что они пытаются насаждать в других странах. Вот об этом речь», — пояснил он.

Напомним, что ранее о лишении террористов гражданства Казахстана в интервью телеканалу «Мир» заявил президент страны Нурсултан Назарбаев:

«Согласно казахстанскому законодательству, если подданный нашей страны уехал и вступил в ряды какой-либо экстремистской организации, вернуться на родину он уже не сможет: автоматически лишается гражданства. Это вынужденная мера. От Казахстана в «Исламском государстве» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сейчас человек 500−600, от стран бывшего Советского Союза — до пяти тысяч, а может, и больше».

Он отметил также, что решение «закрыть им путь домой» было принято, так как попытки возвращать граждан из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вести с ними профилактическую работу не дали результатов.

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