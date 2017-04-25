Правительство РФ поможет ЛНР избежать локаута

Москва, , 14:00 — REGNUM Ситуация с отключением электроэнергии в Луганске стоит в ряду других действий, фактически отторгающих отдельные районы Донбасса от Украины. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля, об этом сообщил полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«Для жителей Донбасса в условиях сознательной экономической блокады со стороны Украины отсутствует возможность для оплаты электроэнергии», — сказал он.

Вопрос обеспечения электроэнергией ЛНР будет обсуждаться 26 апреля на Контактной группе и ее экономической подгруппе, заверил Грызлов. «Но как из Минска или Луганска бороться с сознательными политически мотивированными и абсолютно противоречащими Минским соглашениям шагами, когда Украинская сторона не готова воспринимать жителей Донбасса как равноправных граждан Украины», — рассуждает Грызлов. По его мнению, «все больше и больше признаков того, что официальный Киев хочет реинтеграции Донбасса только на словах».

«В соответствии с действиями властей Украины правительством РФ было принято решение об обеспечении электроснабжения со стороны Российской Федерации в рамках гуманитарной поддержки», — сказал он, отметив, что «ограничения потребителей пострадавшей территории Луганской области в настоящее время нет».

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Энергетики восстановили электроснабжение большей части районов Луганска, подача электроэнергии была возобновлена в большинстве районов города менее чем через час после отключения.

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