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Бывший глава Ярославля идёт в муниципалитет города от «Единой России»

Политика

Алексей Малютин подал документы на участие в праймериз

Алексей Малютин
Евгений Шувалов © ИА REGNUM
Алексей Малютин

Ярославль, 25 апреля 2017, 13:50 — REGNUM  Бывший исполняющий обязанности мэра Ярославля Алексей Малютин подал документы на участие во предварительном голосовании «Единой России» по выборам депутатов муниципалитета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам Алексей Малютин.

«Я подал документы на выдвижение по своему округу. Округ является для меня родным, я сам там жил долго, сейчас в округе живут моя мама и моя дочка. Поэтому выбор округа очевиден. Как депутат хочу продолжать лоббировать развитие Заволжского района Ярославля», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Малютин.

В избирательном округе № 8 Заволжского района Ярославля Малютин избирался депутатом муниципалитета Ярославля в 2004, 2008 и 2012 годах. В муниципалитете четвёртого созыва Малютин входил в возглавляемую экс-мэром Ярославля Евгением Урлашовым фракцию «Новый Город», в пятом и шестом созыве — во фракцию «Единой России». С 2012 по 2015 годы Алексей Малютин занимал пост председателем муниципалитета, а с июня 2015 по сентябрь 2016 года в качестве первого заместителя мэра исполнял обязанности мэра. Свой пост Малютин покинул «по собственному желанию» после возвращения в Ярославль Владимира Слепцова. Таково было «решение» врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. В настоящее время Малютин работает советником губернатора Ярославской области по вопросам молодежной политики и спорта.

Судя по всему, участвовать в выборах по городскому избирательному округу №8 Алексей Малютин планирует в паре с действующим депутатом муниципалитета Сергеем Тюриным. По крайней мере кандидаты уже выпустили несколько совместных листовок и газету с отчетом перед избирателями.

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