«Террористы не должны иметь возможность вернуться в Казахстан»

Астана, , 14:04 — REGNUM Законопроект, позволяющий лишать гражданства Казахстана за терроризм и нанесение вреда жизненно важным интересам страны, принят безо всякой политической подоплеки, заявил министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев, передает МИА «Казинформ».

По его словам, единственная цель, с какой принимался закон — обеспечение национальной безопасности республики.

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Террористы, люди, призывающие к геноциду или сепаратизму, остальные лица, способные нанести вред национальным интересам Казахстана, не должны иметь возможность вернуться в республику и распространять свою идеологию, подчеркнул Бекетаев.

«Посмотрите, в Сирии чем занимаются террористы и что они пытаются насаждать в других странах. Вот об этом речь», — отметил министр.

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Напомним, сегодня, 25 апреля, правительство Казахстана приняло поправки к некоторым законодательным актам. Изменения предполагают лишение гражданства за терроризм, геноцид, сепаратизм и другие действия, направленные на нанесение вреда жизненно важным интересам страны.

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