Куба и Сирия подписали соглашение об упрощении визового режима

Гавана, , 13:41 — REGNUM Министерство иностранных дел Кубы 24 апреля объявило о подписании 20 апреля правительствами Кубы и Сирии соглашения об упрощении визового режима для дипломатических, официальных и служебных командировок, сообщает CiberCuba.

По информации кубинского МИД, соглашение подписывали в посольстве Кубы в Дамаске кубинский посол в Сирии Рохерио Сантана и заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Саусан.

В последующих словах посол Кубы заявил, что «Сирия всегда может рассчитывать на солидарность Кубы, и доказательством этого является подписание данного соглашения об упрощении визового режима».

Он также добавил: «Этот жест ясно указывает на готовность Кубы к дальнейшему укреплению уз братства с правительством и народом Сирии и убежденность в том, что Сирия защитит свой суверенитет в борьбе с международной террористической агрессией».

Сантана также поздравил от имени Кубы народ и правительство Сирии с 71-й годовщиной независимости от французского колониализма и отметил успех в борьбе с терроризмом в Алеппо, Пальмире, а другие победы «цивилизации против варварства».

Замминистра иностранных дел Саусан, в свою очередь, подтвердил глубокие исторические отношения между Сирией и Кубой на основе «общих позиций по защите суверенитета и независимости государств, а также в борьбе с высокомерной и гегемонистической политикой империализма и его орудиями колонизаторского господства», говорится в сообщении МИД Кубы.

Напомним, что Куба с самого начала выразила решительную поддержку правительству Башара Асада в борьбе с террористическими группировками, захватившими большую часть территории страны.