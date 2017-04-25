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Куба и Сирия подписали соглашение об упрощении визового режима

Политика

Кубинский посол заявил, что «Сирия всегда может рассчитывать на солидарность Кубы», и рассчитывает на дальнейшее укрепление братских уз с правительством и народом Сирии

Гавана, 25 апреля 2017, 13:41 — REGNUM  Министерство иностранных дел Кубы 24 апреля объявило о подписании 20 апреля правительствами Кубы и Сирии соглашения об упрощении визового режима для дипломатических, официальных и служебных командировок, сообщает CiberCuba.

По информации кубинского МИД, соглашение подписывали в посольстве Кубы в Дамаске кубинский посол в Сирии Рохерио Сантана и заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Саусан.

В последующих словах посол Кубы заявил, что «Сирия всегда может рассчитывать на солидарность Кубы, и доказательством этого является подписание данного соглашения об упрощении визового режима».

Он также добавил: «Этот жест ясно указывает на готовность Кубы к дальнейшему укреплению уз братства с правительством и народом Сирии и убежденность в том, что Сирия защитит свой суверенитет в борьбе с международной террористической агрессией».

Сантана также поздравил от имени Кубы народ и правительство Сирии с 71-й годовщиной независимости от французского колониализма и отметил успех в борьбе с терроризмом в Алеппо, Пальмире, а другие победы «цивилизации против варварства».

Замминистра иностранных дел Саусан, в свою очередь, подтвердил глубокие исторические отношения между Сирией и Кубой на основе «общих позиций по защите суверенитета и независимости государств, а также в борьбе с высокомерной и гегемонистической политикой империализма и его орудиями колонизаторского господства», говорится в сообщении МИД Кубы.

Напомним, что Куба с самого начала выразила решительную поддержку правительству Башара Асада в борьбе с террористическими группировками, захватившими большую часть территории страны.

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