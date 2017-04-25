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Тульская область: глава администрации Заокского района лишилась доверия

Политика

«Лимит доверия исчерпан»

Тула, 25 апреля 2017, 13:37 — REGNUM  «Лимит доверия» главе администрации Заокского района Тульской области Елене Рыбаковой исчерпан. Об этом заявил на совещании с членами регионального правительства губернатор Алексей Дюмин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Глава региона жестко раскритиковал работу Рыбаковой на посту главы района. Как отмечалось, с декабря 2016 года местные власти не могут решить проблему организации работы местных предпринимателей: с представителями малого бизнеса администрацией без предупреждения расторгаются договоры аренды. В адрес уполномоченного по правам предпринимателей в Тульской области продолжают поступать коллективные жалобы от предпринимателей.

Ситуацией заинтересовалась прокуратура, которая провела проверку. Итоги ее озвучил первый заместитель прокурора Тульской области Сергей Савенков: он сообщил, что был выявлен целый ряд нарушений со стороны Рыбаковой. Например, с 2013 года глава администрации не приняла меры для урегулирования конфликта интересов при заключении муниципальных контрактов с ООО «Мастерторг»: учредителем фирмы сначала был сын Рыбаковой, а потом — супруг. За это время фирма получила более 30 муниципальных контрактов общей стоимостью свыше 12 млн рублей.

«Если говорить о ситуации с предпринимателями, то период, когда я ждал от вас конкретных действий и попыток её исправления, истёк. Более того, обнаружились другие факты и нарушения, которые были допущены с вашей стороны и которые являются основанием для освобождения от должности муниципальной службы. Лимит доверия исчерпан», — сказал Алексей Дюмин, обращаясь к Елене Рыбаковой.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Заокском районе обострилась в декабре 2016 года: тогда десятки предпринимателей, более 20 лет проработавшие на местном рынке, просто не смогли попасть на свои рабочие места. В администрации объяснили решение необходимостью реконструкции, представители малого бизнеса заявляли — на эту территорию уже давно есть претенденты.

Читайте ранее в этом сюжете: Назад в девяностые: под Тулой десятки предпринимателей лишились мест

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