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CМИ: Главная угроза Грузии — Россия

Политика

Грузинские аналитики неоднозначно оценивают новую стратегию минобороны страны

Тбилиси, 25 апреля 2017, 13:54 — REGNUM  Согласно новой стратегии министерства обороны Грузии, рассчитанной на период до 2020 года, «главную угрозу для Грузии представляет Россия, ее агрессивные, деструктивные действия и милитаризация», — пишет грузинское издание «Резонанси» и вслед за министерством обороны особый акцент делает на опасности российской «мягкой силы» и необходимости борьбы с ней.

Как заявил в беседе с изданием заместитель директора Ассоциации реформ Грузии (организация, учрежденная соратниками экс-президента Михаила Саакашвили после смены власти в Грузии путем парламентских выборов 2012 года) Георгий Гогуадзе, министерство обороны Грузии осознало, какой ущерб может нанести российская пропаганда, которая нацелена на изменение внешнеполитического прозападного курса Грузии. «Для нас это (смена курса) будет губительным», — пояснил аналитик.

В то же время Гогуадзе считает, что в документе стратегии немало слабых сторон, в том числе в плане оценки опасностей, исходящих от терроризма, и других международных угроз.

По мнению еще одного эксперта, бригадного генерала Амирана Салуквадзе, документу недостает конкретики, и написан он в форме пожеланий.

«Я бы пожелал, чтобы документ был написан на военном языке, в директивном стиле. Опасным мне кажется неуточненный перечень утилизации. Только направления: воздушная оборона, бронетехника и т.д. То есть мы собираемся утилизировать технику противовоздушной обороны, купленную до августовской войны? То есть планируем утилизацию радаров типа П-18? Если это планируется, лучше им передумать», — пояснил Салуквадзе и подчеркнул, что в целом прочтение документа чувства спокойствия у него не вызвало.

«Вообще, это вредный документ, потому что он поверхностный», — констатировал Салуквадзе.

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