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Британия направила в Черное море эсминец HMS Daring

Политика

Корабль HMS Daring вышел из порта Стамбула

Эсминец HMS Daring
George.Hutchinson
Эсминец HMS Daring

Лондон, 25 апреля 2017, 13:31 — REGNUM  Фотографии британского эсминца, который направился в Черное море после захода в порт Стамбула, опубликовала газета The Sun.

Уточняется, что на снимках — корабль HMS Daring. На фотографиях эсминец входит в пролив Босфор.

Напомним, Daring был задействован в военных учениях в Персидском заливе, в которых Великобритания участвовала совместно с США, Францией и Австралией.

Эсминец HMS Daring является одним из мощнейших британских военных судов. На нем находятся ракетные установки и артиллерийские орудия, а также противовоздушное и противолодочное вооружение.

Четыре британских истребителя Typhoon направлены к берегам Черного моря, пишет The Daily Mail.

Уточнятся, что самолеты направлены для патрулирования территории Восточной Европы и будут размещаться на авиабазе Mihail Kogălniceanu — на юго-востоке Румынии. Здесь истребители пробудут примерно четыре месяца.

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