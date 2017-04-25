Лавров: Никаких правил больше нет

Москва, , 13:21 — REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу Esquire назвал ситуацию в мире жестче той, чем была в годы холодной войны — часто партнеры по переговорам его «не слышат».

В такой ситуации необходимо успокоиться, и помогает в этом министру мысли о любимой футбольной команде «Спартак». Что касается отношений с зарубежными дипломатами, Лавров отметил, что они могут «жестко» критиковать друг друга в публичном поле, а затем «вместе сидеть и выпивать».

Ситуация в международных отношениях жестче в настоящее время, поскольку тогда конфликты между «двумя империями» разворачивались на территориях третьих стран, а публичная риторика была мягче, обе стороны не переходили грани дозволенного.

«Сегодня никаких правил больше нет», — считает Лавров. Чтобы охарактеризовать нынешние отношения США и РФ одним словом, министр применил слово «ожидание», поскольку на местах «людей Обамы» еще не сменили «люди Трампа».

«Мы не можем приступить к полноценной работе: команда Трампа еще не сформирована», — сказал Лавров, напомнив, что после президента США Джорджа Буша Барак Обама менял людей в течение восьми месяцев. «Я не знаю, сколько времени это у него (Трапма) займет», — уточнил Лавров, предположив, что вряд ли меньше, чем у Обамы.

Отвечая на вопрос о своих литературных предпочтениях, Лавров назвал имена Владимира Высоцкого, Сергея Есенина и Александа Блока. Из любимых музыкантов он назвал «Битлз» и Фрэнка Синатру.

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