«Лая, но не кусая»: Трамп подрывает репутацию США и провоцирует Пхеньян

Вашингтон, , 13:05 — REGNUM Идя на угрозы военного вмешательства на Корейский полуостров и не осуществляя необходимых шагов или не предлагая альтернатив, Трамп подрывает репутацию США, а также лишь подталкивая Пхеньян к разработке потенциала баллистических ракет и ядерного оружия, пишет Даг Бендоу в статье для The National Interest.

Автор отмечает, что прошло едва ли три месяца с прихода Дональда Трампа к власти в США, но он уже не только скучает по Бараку Обаме, но и выступает за Хиллари Клинтон, поскольку ни один из них, по его мнению, не испортил в такой степени отношения с Северной Кореей.

Безусловно, отмечает автор, нет простого способа решить проблему КНДР, у которой достаточно материала для создания около 20 ядерных боезарядов. Неизвестно, что и куда она сможет доставить, однако списывать со счетов возможность того, что Пхеньян ударит по Южной Корее, Японии и базам США в регионе, нельзя. Более того, арсенал Северной Кореи, как ожидается, будет только наращиваться в ближайшие годы.

Таким образом, с большой помпой администрация Трампа объявила о том, что курс «стратегического терпения» подошел к концу. Тем не менее официальные лица Вашингтона не предложили ничего ему на замену. Так получается, что Белый дом следует путем «стратегического нетерпения»?

Президент сделал значительный акцент на том, чтобы заставить Китай «решать» проблему КНДР, заявив, что если Пекин этого не сделает, то решение вопроса на себя возьмут США. Однако вскоре президент признал, что мало понимает и то, в чем проблема, и то, в чем её решение.

Кроме как военным вторжением, вероятность которого «немного невелика», КНР не сможет заставить Пхеньян приостановить свои ядерные и ракетные разработки. Пекин может оказать экономическое давление, перекрыв торговлю с КНДР, прежде всего перестав поставлять продовольствие и энергоносители. Однако Пхеньян может принять решение взять на себя эти последствия и продолжить прежним курсом. Человеческие издержки будут значительными, как и во время голода 1990-х годов.

Президент и его окружение намекали на то, что вот-вот будет применение военной силы. Утверждалось, что Пхеньян должен «вести себя правильно», а также что рассматриваются все варианты. В то же самое время президент послал одну авианосную группу к берегам КНДР, заявив, что он посылает — после этого оказавшуюся несуществующей — «армаду» для наблюдения за КНДР.

За наращиванием войск не последовало никаких шагов. Вице-президент США Майкл Пенс, совершивший визит в Южную Корею, посетил демилитаризованную зону и с решительным видом посмотрел на север. Затем он вернулся в США, и все сразу стали думать о других вещах.

Все это напоминает «красную черту» Обамы. Как бы Трамп ни силился, не добившись успеха, он отошел. Поэтому в следующий раз, когда Белый дом включит свою «машину угроз», КНДР будет в еще меньшей степени уделять внимание Вашингтону. Все-таки вполне возможно, что стратегическое нетерпение может оказаться не столь уж отличным от стратегического терпения.

Трампу сопутствовал бы больший успех, если бы президент хоть что-то понимал в происходящем. Когда он избирался и считал, что Китай «контролирует» КНДР, ему еще можно было простить его незнание всех аспектов. Однако ему, по всей видимости, не предоставили подробной информации перед саммитом с председателем КНР Си Цзиньпинем. Как еще можно объяснить заявление Трампа, что он понял всю сложность вопроса только после того, как ему её объяснил Си?

Поэтому Трамп лишился замечательной возможности провести переговоры с Си, переложив решение северокорейского вопроса на правительство Китая. Однако у Пекина есть все основания для того, чтобы избегать делать за США их работу. Так, даже применения жесточайших экономических санкций может оказаться недостаточно для того, чтобы принудить Пхеньян изменить курс. Более того, так КНР испортит свои отношения с Северной Кореей, не получив ничего взамен.

Более того, данный курс может привести к коллапсу северокорейского государства, тем самым создав поток беженцев, направляющихся через реку Ялу, а также став причиной вооруженного противостояния между различными фракциями. К тому же ядерный потенциал страны может попасть в группы различных государств и групп. Поэтому прежде чем идти на подобный риск, правительство Китая, возможно, хотело бы получить от США гарантий помощи в разрешении последовавшего за этим кризиса.

Помимо этого, хотя Вашингтон и будет рад объединению Кореи, это нельзя сказать о Пекине, особенно если учесть, что Республика Корея сохранит военный альянс с США, продолжая держать на своей территории американские войска. В действительности, в таком случае КНР будет способствовать собственному сдерживанию. Здесь не помешает ряд гарантий от США и Южной Кореи. Так, Вашингтон должен будут вернуть свои войска в США, тогда как правительство объединенной Кореи обязуется следовать политике нейтралитета.

Наконец, если администрация Трампа стремится настойчиво, если и не до конца убедительно угрожать войной, Вашингтон должен предложить мирную альтернативу, благодаря которой у Пхеньяна будет возможность сдаться. Удар по КНДР скорее всего приведет к чудовищной по своим последствиям войне, в которой погибнут, получат ранения или станут беженцами сотни тысяч, если не миллионы человек. Это уродливая правда подрывает убедительность угрозы. Без сомнения, война должна считаться последним средством.

Единственный повод делать такие угрозы — это убедить Пхеньян сесть за стол переговоров. Однако вице-президент Майкл Пенс заявил, что «все переговоры и обсуждения провалились, вопиюще», поэтому причин для разговоров нет. Нынешний план заключается в том, чтобы оказать достаточное давление на КНДР, прежде всего с помощью Китая, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ракетных и ядерных программ. Но что делать, если эти шаги провалятся?

«Мы добьемся ядерного разоружения на Корейском полуострове — так или иначе», — заявил вице-президент США. Однако возникает вопрос как: с помощью военной силы? Оказавшись перед выбором между войной и капитуляцией, которую руководство страны может посчитать эквивалентом войны, только в менее приемлемых условиях — не стоит забывать про Ливию, — Пхеньян может выбрать первое. Если в конечном счете окажется, что Вашингтон блефует, ситуация зайдет в очередной тупик, тогда как репутация администрации будет разорвана в клочья.

Самый большой парадокс в том, что чем больше Вашингтон угрожает, даже если его предостережения и оказываются безосновательными, тем больше Пхеньян убеждается в необходимости разрабатывать баллистические ракеты большой дальности, способные поражать цели в США. Как еще КНДР сдерживать сверхдержаву от еще одного упражнения в смене режима? Очевидно, что КНДР имеет и другие основания стремиться к получению ядерного арсенала, однако связанные с этим издержки могут возрасти до такой степени, что Пхеньян станет прямым образом опасаться военных действий США.

В ходе предвыборной кампании было очевидно, что президент Трамп придает огромное значение громким словам, как, похоже, и его назначенцы. К сожалению, жесткая риторика не сможет разрешить северокорейскую проблему.

У президента есть еще время вернуться к его предвыборным убеждениям, таким как готовность пойти на диалог с Ким Чен Ыном. Выходит, что будучи высказывающим свои убеждения кандидатом, Трамп более разумен, нежели чем тогда, когда он следует определенной программе. Поэтому если он не обретет вновь свой голос, его внешняя политика будет ничуть не успешнее, чем у его предшественника, тогда как США окажутся в очередной веренице войн, в том числе на Корейском полуострове. И не будет более надежного и быстрого способа пустить свой президентский срок под откос, чем пойти по этому пути.