Латвия — лидер среди Европейских стран по увеличению военного бюджета

Рига, , 14:46 — REGNUM Латвия (на 44%) и Литва (на 35%) в 2016 году большей мере, нежели другие страны Европейского союза, увеличили свои военные расходы. Об этом свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), сообщает порталRus.delfi.lv.

Так, по сравнению с 2015 годом в 2016 году Латвия увеличила военные расходы до 267,86 млн евро, а Литва — до 575 млн евро. В целом, страны Центральной Европы в 2016 году увеличили военные расходы на 2,4%, заявили в SIPRI.

По сравнению с 2015 годом в 2016 году военные расходы увеличили также все страны Западной Европы, кроме Бельгии, Ирландии и Швеции, которые не входят в НАТО. В Западной Европе военные расходы в 2016 году выросли на 2,6%. Больше всего в этом регионе увеличила военный бюджет Италия — на 11%.

Научный сотрудник SIPRI Симон Веземан рассказал, что по данным исследования, Россия в 2016 году увеличила свой военный бюджет на 5,9% — до 3,145 трлн рублей (примерно 50 млрд евро). Однако военные расходы России в 2016 году составили 27% от общих военных расходов европейских стран-членов НАТО.

В 2016 году также значительно увеличился военный бюджет США, который в предыдущие пять лет сокращался. Так, в 2016 году военные расходы страны выросли на 1,7% — до 611 млрд долларов (563 млрд еврo).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, оборонный бюджет Латвии является одним из самых быстро растущих в мире, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны. Так, оборонный бюджет 2017 года составляет 449,57 млн евро или 1,7% ВВП.

Таким образом, в 2017 году планируется выделить на оборону 4,9 цента из 1 евро, уплаченного в налогах, говорится в исследовании аналитической компании IHS Markit, опубликованном в октябре 2016 года. Также сообщается, что в 2017 году Минобороны условно делит бюджет в трех направлениях: 33% — на инвестиции, 28% — на содержание, 39% — на персонал.

Напомним, несмотря на сложное экономическое положение, критическую ситуацию в сфере здравоохранения и образования, резкое сокращение населения за счет миграции и высокой смертности, Латвия взяла курс на милитаризацию страны. Так правительство намерено увеличить финансирование военной сферы — в 2017 году до 1,7% от ВВП, в 2018 году до 2%, что является минимальным требованием со стороны НАТО.

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