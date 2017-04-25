Вторник, 25 Апреля 2017 года
15:39:59 МСК

Латвия — лидер среди Европейских стран по увеличению военного бюджета

Политика

Оборонный бюджет страны является одним из самых быстро растущих в мире

Рига, 25 апреля 2017, 14:46 — REGNUM  Латвия (на 44%) и Литва (на 35%) в 2016 году большей мере, нежели другие страны Европейского союза, увеличили свои военные расходы. Об этом свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), сообщает порталRus.delfi.lv.

Так, по сравнению с 2015 годом в 2016 году Латвия увеличила военные расходы до 267,86 млн евро, а Литва — до 575 млн евро. В целом, страны Центральной Европы в 2016 году увеличили военные расходы на 2,4%, заявили в SIPRI.

По сравнению с 2015 годом в 2016 году военные расходы увеличили также все страны Западной Европы, кроме Бельгии, Ирландии и Швеции, которые не входят в НАТО. В Западной Европе военные расходы в 2016 году выросли на 2,6%. Больше всего в этом регионе увеличила военный бюджет Италия — на 11%.

Научный сотрудник SIPRI Симон Веземан рассказал, что по данным исследования, Россия в 2016 году увеличила свой военный бюджет на 5,9% — до 3,145 трлн рублей (примерно 50 млрд евро). Однако военные расходы России в 2016 году составили 27% от общих военных расходов европейских стран-членов НАТО.

В 2016 году также значительно увеличился военный бюджет США, который в предыдущие пять лет сокращался. Так, в 2016 году военные расходы страны выросли на 1,7% — до 611 млрд долларов (563 млрд еврo).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, оборонный бюджет Латвии является одним из самых быстро растущих в мире, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны. Так, оборонный бюджет 2017 года составляет 449,57 млн евро или 1,7% ВВП.

Таким образом, в 2017 году планируется выделить на оборону 4,9 цента из 1 евро, уплаченного в налогах, говорится в исследовании аналитической компании IHS Markit, опубликованном в октябре 2016 года. Также сообщается, что в 2017 году Минобороны условно делит бюджет в трех направлениях: 33% — на инвестиции, 28% — на содержание, 39% — на персонал.

Напомним, несмотря на сложное экономическое положение, критическую ситуацию в сфере здравоохранения и образования, резкое сокращение населения за счет миграции и высокой смертности, Латвия взяла курс на милитаризацию страны. Так правительство намерено увеличить финансирование военной сферы — в 2017 году до 1,7% от ВВП, в 2018 году до 2%, что является минимальным требованием со стороны НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: «Правительство Латвии хочет отразить нападение России бюджетом 2017 года»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Милитаризация Прибалтики
Главное сегодня
NB!
25.04.17
Венесуэла: число погибших выросло до 26
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
25.04.17
МИД Латвии: ситуация в Прибалтике такая же опасная как и в Корее
МадридИспания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
25.04.17
Законопроект о правилах транзита внесен в ГД: Коридоры и новые сборы
МоскваРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
25.04.17
Реализация промышленных товаров в ДНР достигла 35% от довоенного уровня
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Экономика
NB!
25.04.17
«В предвыборный год на Бурятию прольется поток федеральных щедрот»
Улан-УдэРоссия Выборы главы Бурятии-2017 Политика
NB!
25.04.17
Солдат-Победитель с шоколадной обертки напугал эстонских пограничников
ТаллинЭстония Поиски «нелояльных» в Прибалтике Политика
NB!
25.04.17
Пост председателя правительства Астраханской области стал вакантным
АстраханьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
25.04.17
Налог на бездетность в РФ: Бесполезно, дорого и невыгодно
МоскваРоссия Изменения в Налоговом кодексе РФ Экономика
NB!
25.04.17
Ставрополье: На мемориале у Вечного огня подростки устроили карточный клуб
СтавропольРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
25.04.17
Сергей Гуркин«Человек без лица»: кому социологи предсказывают пост президента Франции
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
25.04.17
Александр Белов«Лая, но не кусая»: Трамп подрывает репутацию США и провоцирует Пхеньян
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Подходы согласованы: цена на водку будет меняться один-два раза в год
МоскваРоссия Акцизы на алкогольную продукцию Экономика
NB!
25.04.17
Роль отца в семье: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
25.04.17
Обвал на складе в Липецкой области: под завалами могли находиться двое
ЛебедяньЛипецкая областьРоссия Производственный травматизм и охрана труда Происшествия
NB!
25.04.17
Старт ОФЗ для граждан: Выгоднее, чем депозиты
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
25.04.17
«Царь Николай II спаивает караульных офицеров»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
25.04.17
Лидер протеста в Самаре готов Меркушкину «бутылку поставить». Власть молчит
СамараРоссия Акции протеста в Самарской области Политика
NB!
25.04.17
Станислав ТарасовКто организовал нападение на базу афганской армии в Мазари-Шарифе?
МоскваРоссия Афганский фактор Политика
NB!
25.04.17
Чайка: За год число преступлений террористического характера выросло на 45%
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
25.04.17
Совфед 26 апреля обсудит отставку главного военного прокурора РФ
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
25.04.17
Никаких правил больше нет — Лавров о международной политике
МоскваРоссия МИД России Политика
NB!
25.04.17
Волгоградская филармония «некультурно» тратила бюджетные деньги
ВолгоградРоссия Развитие инфраструктуры учреждений культуры Экономика
ещё главное