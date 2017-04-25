Ярославской думе не удалось с двух попыток снизить муниципальный фильтр

Ярославль, , 13:00 — REGNUM Депутатам Ярославской областной думы не удалось принять поправки в региональный закон о выборах, предусматривающие, в частности, снижение муниципального фильтра с 7% до 5%. Об этом ИА REGNUM сообщили депутаты.

«Явка перед перерывом составляла 36 человек (в думе заседает 50 депутатов — ИА REGNUM). Плюс имело место протестное голосование», — пояснил источник в облдуме.

Для принятия решения необходимо 26 голосов, его поддержали лишь 24 депутата. Вице-спикер думы Николай Александрычев рассказал ИА REGNUM, что вопрос был поставлен на голосование перед самым обедом, и многие депутаты поспешили уйти на перерыв пораньше. Он выразил уверенность, что законопроект будет принят после перерыва.

В свою очередь источник в думе добавил ИА REGNUM, что на заседание после перерыва срочно вызвали депутатов-«прогульщиков».

«На думу стало ходить неинтересно — уровень резко упал. Раньше все правительство сидело, и можно было обсудить и решить любой вопрос. А сейчас никого нет. Народ и не ходит», — уточнил источник.

Напомним, что поправки в избирательное законодательство, подготовленные избиркомом по предложению врио губернатора Дмитрия Миронова, стоили места во фракции «Единой России» и поста главы законодательного комитета Андрею Крутикову, который раскритиковал качество законопроекта.