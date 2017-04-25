Во Франции и ФРГ возобновились хакерские атаки
В преступлении подозревается группа кибершпионажа Fancy Bear, которая может иметь дело с российскими спецслужбами
Берлин, 25 апреля 2017, 13:01 — REGNUM Группа кибершпионажа Fancy Bear подозревается в попытке получения доступа к учетным записям немецких и французских политиков, сообщает интернет-журнал Buzzfeed, ссылаясь на исследования японской антивирусной компании Trend Micro.
Как утверждает руководство компании, электронные ресурсы Фонда Конрада Аденауэра (партия ХДС) и штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона вновь подверглись хакерским атакам.
Преступники попытались использовать фишинг (мошенничество с помощью компьютерных технологий, направленное на получение конфиденциальных данных с целью хищения денег).
Процедура напоминает преступления группы кибершпионажа Fancy Bear, которая подозревается в связях с российскими спецслужбами.
В Германии власти неоднократно предупреждали о возможных хакерских атаках со стороны российских кибергрупп на фоне грядущих парламентских выборов.
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