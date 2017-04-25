Лукашенко и Порошенко проведут переговоры в Белоруссии

Киев, , 12:55 — REGNUM 26 апреля в Белоруссии состоятся переговоры президента страны Александра Лукашенко и главы Украины Петро Порошенко. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

«Президенты двух стран проведут переговоры на территории Белоруссии», — говорится в сообщении.

Кроме того, Лукашенко и Порошенко в этот же день посетят Чернобыльскую АЭС.

«Лидеры государств совместно почтят память погибших в Чернобыльской катастрофе и посетят ряд объектов на Чернобыльской АЭС», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, план бюджета США на 2018 год, обнародованный Белым домом 25 апреля, предусматривает сокращение международной помощи Украине на 68,8%.

Объемы помощи на следующий год в предварительном плане бюджета должны были бы составлять более $570 млн. Однако новый проект предусматривает сокращение финансирования до $177 млн.

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