Станислав Стремидловский, , 12:41 — REGNUM

Историческая память была в центре внимания польской региональной прессы на неделе с 18 по 24 апреля. Но вначале о делах образовательных.

В польских школах проходят экзамены по иностранному языку, пишет Kurier Lubelski (Люблин), в нашем регионе русский язык стал вторым наиболее популярным. Первое место продолжает удерживать английский, а третье — немецкий язык. Около 20 тысяч люблинских школьников в минувшую пятницу, 21 апреля, сдавали экзамен по русскому. Он проходит в два этапа — час дается на решение задач базового курса, потом перерыв, и еще час выделен на решение задач курса расширенного. В прошлом году ученикам было предложено прослушать разговор матери с сыном, определить, как следует поблагодарить коллегу за подарок и спросить проход к железнодорожной станции. Результаты экзаменов станут известны 16 июня.

В первое воскресенье после пасхи православные Белостока посещают кладбища своих близких, чтобы облагородить их могилы, рассказывает Gazeta Współczesna (Белосток). А вместе с ними отправляются на работу волонтеры Fundacja Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej (FODZB), которые занимаются благоустройством исторических памятников. По словам Януша Порицкого из FODZB, в этом году активисты хотят восстановить «целых четыре надгробия, так что мы рассчитываем на щедрость граждан Белостока и их родственников». Благодаря прошлогодней инициативе волонтеров на кладбище появились первые отреставрированные исторические надгробия. Среди них памятник 1897 года Мите Озерскому, сыну царского полковника, который стал гордостью православного кладбища, а также расположенный на католическом кладбище памятник Ядвиге Фурович, дочери известного врача.

О примере недомыслия, и, возможно, польско-немецких обидах с раннего возраста, сообщает Wochenblatt (Ополе). В начале апреля некие преступники разгромили немецкий лапидарий в Щецине. Поразительным оказалось то, что в вандализме, как выяснилось, виноваты дети — двое 11-летних и их 12-летняя подружка — которые повредили 130 надгробий из 300. Как говорит представитель щецинского муниципалитета Анджей Кус, дети не тронули обычные объекты типа скамеек, но направили свою разрушительную силу именно на немецкие надгробия, отчего «можно предположить — мотивацией преступников была этническая ненависть». Инцидент получил громкую огласку. После того, как полиция задержала подозреваемых, они признали себя виновными, теперь ими займется Суд по семейным делам. Но, учитывая, что хулиганы несовершеннолетние, вряд ли наказание им будет серьезным. Муниципальная компания Щецина уже объявила о работах по реставрации лапидария, предварительный ущерб подсчитан на уровне 20 тысяч злотых, эту сумму должны выплатить родители детей. К сожалению, подобные случаи не являются редкостью. Погромы на немецких кладбищах наблюдались в последние месяцы и в других поселениях Померании и Нижней Силезии.

Двух других подростков задержали в Гданьске, их подозревают в осквернении кропельниц (чаш со святой водой, расположенных в передней части костела), передает Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). «Инцидент имел место вечером 9 апреля, — отметила сотрудник комендатуры муниципальной полиции Гданьска Люцина Рековская. — 10 апреля нам сообщили, что кто-то бросил в кропельницы куски рыб и фекалии». По неофициальной информации, речь идет о храме Богоматери Фатимской в Гданьске. 20 апреля подозреваемые были задержаны. Ими оказались два мальчика 16-лет, один — уроженец Гданьска, второй — родом из Гдыни. Им предъявлено обвинение в оскорблении чувств христиан посредством осквернения святыни в месте общественного поклонения. Судьба подростков будет решаться Судом по семейным делам. Если бы преступники оказались взрослыми, то могли получить до двух лет лишения свободы.

Окружной прокурор Лодзи обратился в суд с запросом о задержании двух мужчин, которые произвели разрушения в одной из лодзинских шашлычной и атаковали работающих там граждан Бангладеш, информирует Dziennik Łódzki (Лодзь). Несколько человек зашли в шашлычную в первый понедельник после Пасхи. После того, как сделали заказ, стали оскорблять бангладешцев, сотрудников заведения, затем схватили стулья и стали громить помещение. Патрульные, получившиеся сообщение о буйных клиентах, задержали двоих из них, 34 и 39 лет. Оба были пьяны, анализы показали 1 — 1,5 промилле алкоголя. Мужчинам предъявлены обвинения в насилии и оскорблениях по национальному и религиозного признаку. Кроме того, их подозревают в порче оборудования шашлычной на сумму в 700 злотых.

24 апреля в 26 раз прошел Марш Живых — евреи из различных стран мира и Польши прошли Дорогой Смерти от бывшего немецкого концлагеря Аушвиц (Освенцим) до концлагеря Аушвиц II (Биркенау), пишет Gazeta Krakowska (Краков). По данным организаторов, в процессии приняло участие более 10 тысяч человек, в основном, молодежь, а также группа выживших в Холокосте и министры образования Израиля и стран Европы. Шествие началось у ворот с надписью Arbeit Macht Frei, сигналом был звук шофара (рог животного), которым сопровождаются важные еврейские обряды. Возле ворот Биркенау люди оставили таблички с именами своих предков — жертв Холокоста. Основные мероприятия состоялись на руинах крематория. В этом году исполнилось 75 лет со дня начала нацистами массовых депортаций евреев в Аушвиц. Самая большая группа депортированных прибыла из Венгрии (около 430 тысяч), вторыми по численности были граждане Второй Речи Посполитой (300 тысяч). Всего в Аушвице немцы убили более 1,1 миллиона человек, из которых — около 1 млн были евреями, 70 тысяч поляками, более 20 тысяч цыган, около 15 тысяч советских военнопленных и другие национальности.

В Ольштыне до сих пор не могут выбрать названия для пяти улиц, которые подлежат декоммунизации, рассказывает Gazeta Olsztyńska (Ольштын). Советники из клуба правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) предлагают создать специальный подкомитет, чьей единственной задачей станет упорядочивание названий улиц в городе. А то получается так, что на табличках пишут то «генерал», то сокращенное «ген.» или то «ксендз», то «отец». Еще один сложный вопрос, как правильно — Склодовская-Кюри или Кюри-Склодовская? Между тем в Ольштыне существуют 570 названий улиц, площадей и скверов, о которых советники муниципалитета ничего не знают. Впрочем, оппозиция выступает против переименований, поскольку это дополнительные затраты, и предлагает перенести сей процесс на будущее. Впрочем, замечает издание, советники и чиновники, по всей видимости, забыли об еще одной потенциальной жертве волны переименований. В 2004 году в старом городе Отльштына, где в 1960-х годах снимали сериал «Ставка больше, чем жизнь» о работе поляка Станислава Колицкого («Янека») в качестве польского разведчика во время Второй мировой войны, была установлена мемориальная табличка. И, следуя путем, который предлагают в ратуше, нужно тогда также задуматься и о стирании памяти о Гансе Клоссе, роль которого сыграл Станислав Микульский.

Сотрудники Национальной налоговой администрации обнаружили в багаже путешественника из Украины несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, трофеи времен Второй мировой войны и коллекции монет и почтовых марок советских времен, сообщает Dziennik Wschodni (Люблин). 49-летний украинец предъявил на границе для декларирования лишь несколько подакцизных товаров и «забыл» заявить свой остальной груз. А в него входили: нацистский кортик, карабин Mauser со штыком, пистолет-пулемет MP 40, револьвер Magnum и почти 200 холостых патронов, военные награды Третьего рейха, 1968 коллекционных монет и 385 почтовых марок. Путешественник объяснил, что все предметы принадлежат ему, он вез их в свой дом в Испании. Украинцу предъявили обвинения в контрабанде, ему грозит штраф. Также пограничное управление расследует дело о незаконном хранении оружия, где наказание уже более серьезное — от 6 месяцев до 8 лет лишения свободы.

Во Вроцлаве уже сегодня проживает около 64 тысяч украинцев, информирует Gazeta Wrocławska (Вроцлав). Это самое многочисленное национальное меньшинство, украинец является каждым десятым горожанином, украинскую речь можно слышать каждый день на улицах и площадях Вроцлава. Как утверждают городские власти, само присутствие иммигрантов оказывает положительное влияние на общественную жизнь, поэтому нужно и дальше поддерживать украинскую культуру во Вроцлаве и одновременно бороться с национализмом. Но, видимо, не все вроцлавчане так думают. В настоящее время идет следствие по делу Агнешки Г., которая сотрудничала с рядом строительных компаний, в рамках дела ей инкриминируют 17 эпизодов, связанных с торговлей людьми, угрозами и подделкой документов. Пани использовала бедственное финансовое положение украинцев и незнание ими польского языка, заставляя их работать, взяв в залог паспорта, при этом зарплату работникам не платила. Эта практика имела место в 2014 — 2016 годах. Суд арестовал Агнешку Г. сроком на 3 месяца.

В Жешуве начинается процесс над организованной преступной группой, занимавшейся контрабандой сигарет, рассказывают Super Nowości (Жешув). В состав банды входили 6 таможенников из Перемышля, 2 контрабандиста-украинца и посредник. Таможенники закрывали глаза за взятки от 500 до 10 тысяч злотых на нелегальный провоз партий сигарет. В свою очередь, двое украинцев ответят за участие в организованной преступной группе, совершавшей налоговые преступления, связанные с ввозом товаров без польских акцизных марок. Контрабанду возили с февраля по май 2014 года в специальных тайниках в автобусах маршрута Самбор (Украина) — Перемышль (Польша). Таможенникам грозит до 10 лет лишения свободы, украинцам — до 5 лет, а посреднику — 8 лет за решеткой.

Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия) пишет о пытках в польской полиции. Пресс-конференцию по этому поводу провел уполномоченный по правам человека Адам Боднар. Уголовный кодекс Польши в отличие от некоторых европейских стран (Франции, Великобритании, Германии, Румынии, Албании) не выделяет пытки в отдельный вид преступлений, поэтому невозможно точно определить число пострадавших. Уполномоченный по правам человека рассказал, как жестоко могут вести себя польские полицейские с подозреваемыми: их бьют по пяткам, применяют электрошокер в районе интимных мест, травят газом, угрожают изнасилованием, подбрасыванием наркотиков, возбуждением уголовного дела, тем, что натравят собаку или прострелят колени во время якобы побега, длительной изоляцией без контакта с родителями, связыванием в позиции, причиняющей боль. При этом, заметил Боднар, пытки не применяют к тем, кого подозревают в серьезных преступлениях, но используют против подозреваемых в мелких преступлениях, причем не только против виновных, но даже свидетелей, молодых девушек и несовершеннолетних. Помочь справиться с этими злоупотреблениями можно в случае введения обязательного присутствия адвоката во время допроса.

Более ста рыбоводов из Кельца собираются принять участие в общенациональной акции протеста, которая состоится 25 апреля в Варшаве, передает Echo Dnia (Кельце). Владельцы рыбных прудов будут митинговать перед зданием министерства морского и речного судоходства, а затем отправятся в канцелярию премьер-министра. Рыбоводы с 2010 года получают правительственные субсидии за ущерб, который их хозяйства терпят от диких птиц и животных. По подсчетам владельцев прудов, цапли, чайки, бакланы, орлы, аисты и утки вылавливают до 50% рыб. И вот в феврале этого года министр Марек Грубарчик распорядился приостановить выделение грантов. Рыбоводы провели переговоры с ним в марте, но успеха не добились. За владельцев рыбных хозяйств перед министром вступился депутат Европейского парламента Чеслав Шекерский, который попросил не решать интересы морских рыболовных предприятий за счет внутренних, предупредив, что страна в противном случае может остаться без карпа. Что касается Кельце, то к рыбоводам присоединилось Свентокшиское отделение Польской крестьянской партии (PSL), напомнившее правительству, что поддержкой ферм по разведению рыбы занимается даже Европейская комиссия.

В Ополе сегодня, 25 апреля, начинается Международная конференция по польско-китайскому сотрудничеству, сообщает Nowa Trybuna Opolska (Ополе). «Китайский рынок предоставляет возможности для опольских компаний», — рассказал опольский воевода Адриан Чубак. Польскую сторону представят более чем 150 фирм малого, среднего и крупного бизнеса. Накануне в город прибыл посол КНР в Польше Сюй Цзянь. Он рассказал журналистам, что это его первый визит в Ополе, который раньше видел только из окна автомобиля. По словам посла, Китай сотрудничает с воеводством в области культуры по линии китайского Института Конфуция, в области науки — с Университетом Ополя. Здесь также намечается строительство завода с нуля — китайская компания Hongbo будет производить светодиодные элементы. «Как Польша должна быть шлюзом для Китая, ведущим в Западную Европу, так Ополе должно стать воротами нашей страны», — подчеркнул в ответ Чубак.