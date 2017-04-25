Визит генсека ОБСЕ в Москву будет сокращен из-за инцидента в ЛНР
Ламберто Заньер отметил, что придает большое значение консультациям с главой МИД РФ
Москва, 25 апреля 2017, 12:38 — REGNUM Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер будет находиться в Москве меньше, чем планировалось ранее. Такое решение он принял после того, как автомобиль наблюдательной миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской Народной Республике, передает 25 апреля RТ.«В свете недавнего инцидента я решил сократить своё пребывание здесь до минимума», — сказал Заньер, обращаясь к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.При этом генсек ОБСЕ отметил, что придает большое значение и участию в Московской конференции по международной безопасности, и проведению консультаций с главой МИД РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР подорвался на фугасе автомобиль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе. Один представитель миссии — гражданин США — погиб, еще один получил ранения.
В официальном заявлении МИД России говорится о том, что инцидент может быть провокацией, цель которой — срыв урегулирования конфликта в регионе. По данным следственных органов ЛНР, взрыв могла организовать украинская диверсионно-разведывательная группа.
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