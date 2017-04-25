В рамках соглашения ЕС — Турция Германия приняла 1768 беженцев

Берлин, , 12:10 — REGNUM В рамках соглашения по вопросу размещения беженцев между ЕС и Турцией Германия приняла наибольшее количество мигрантов, сообщает Der Spiegel.

Соглашение было подписано в марте 2016 года. С этого времени страны союза приняли из Турции 4884 беженцев. Из них, согласно данным Министерства внутренних дел ФРГ, Германия приняла больше всех — 1768 человек.

На втором месте стоит Голландия, принявшая 1029 беженцев, затем Франция (691), Финляндия (384), Швеция (279), Бельгия (242), Италия (208) и Испания (118).

Рейсы, доставляющие беженцев из Турции в страны Европейского союза, происходят регулярно: 20 апреля в Германию приехал автобус со 180 мигрантами, следующий рейс состоится девятого мая.

МВД Германии предупреждает, что в будущем каждый месяц могут пребывать около 500 беженцев.

Соглашение между ЕС и Турцией вступило в силу 20 марта 2016 года. Оно подразумевало закрытие морских и сухопутных путей для нелегальной миграции со стороны Турции.

В свою очередь Брюссель должен был выплатить около трех миллиардов евро на содержание беженцев, вести постепенно распределение беженцев по странам союза и ускорить переговоры по вступлению Турции в ЕС.