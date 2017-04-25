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В США на 70% урежут финансирование Украины в 2018 году — СМИ

Политика

Финансовая помощь по линии Госдепартамента США многим странам ограничивается или вовсе отменяется

Вашингтон, 25 апреля 2017, 12:07 — REGNUM  Власти США в 2018 году сократят финансовую поддержку развивающихся стран. В частности, почти на 70% будет урезано финансирование Украины, пишет Foreign Policy со ссылкой на текст бюджетного документа.

Согласно 15-страничному бюджетному документу Госдепа США, имеющемся в распоряжении издания, финансовая помощь многим странам ограничивается или вовсе отменяется. Если изначально планировалось выделить Киеву более $570 млн, то, в итоге, эта сумма составит $177 млн.

В частности, Украине будет лишен поддержки по каналам программы помощи странам Европы, Евразии и Центральной Азии ($535 млн). На 52,8% — до $2 млн 880 тыс. — будет сокращено выделение средств по таким же программам Госдепартамента США по линии Агентства международного развития.

По словам экс-посла США на Украине Джона Хербста, решение о сокращении помощи Киеву связано со внутренними делами в США. Согласно лозунгу президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего», помощь другим странам будет сокращаться.

Так, будут урезаны зарубежные программы Госдепа США для Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Туркменистана, а также Кубы. Кроме того, Агентство по международному развитию будет объединено с Госдепом США, как ранее было закрыто Информационнео агентства США, отвечавшего за финансирование информационных и культурных программ за рубежом до 1999 года.

Сотрудники Агентства по международному развитию надеются, что Конгресс США не одобрит такое решение Трампа, пишет издание. Пока официальных комментариев от Госдепа и Агентства не поступало.

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