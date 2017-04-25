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Врио главы Удмуртии отправил в отставку руководителя Минздрава

Политика

Министр был на посту с 2014 года

Ижевск, 25 апреля 2017, 11:56 — REGNUM  Исполняющий обязанности министра здравоохранения Удмуртии Алексей Чуршин отправлен в отставку. Об этом написал на своей странице в одной из социальных сетей врио главы республики Александр Бречалов.

«Принял отставку А.Д.Чуршина», — написал руководитель Удмуртии. «Накопившиеся проблемы в здравоохранении республики требуют кардинальной перезагрузки работы министерства», — пояснил он.

Алексей Чуршин руководил ведомством с 2014 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, одним из первых документов, подписанных новым руководителем республики, стал указ об отставке правительства в полном составе. Весь кабинет министров до выборов главы Удмуртии будет работать в статусе и.о. — исполняющие обязанности. Глава удмуртского Миндортранса Виктор Вахромеев 14 апреля написал заявление об увольнении по собственному желанию. На должность и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства назначен заместитель Вахромеева — Алексей Горбачев.Бречалов назначен врио главы Удмуртии президентом РФ Владимиром Путиным 4 апреля, после отставки прежнего главы Александра Соловьева в связи с утратой доверия.

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