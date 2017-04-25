МИД РФ назвал санкции США в отношении ученых Сирии безосновательными

Женева, Швейцария, , 11:56 — REGNUM Введение Вашингтоном санкций в отношении Сирии из-за инцидента с применением «химического оружия» безосновательно, сообщил журналистам 25 апреля заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

Комментируя введение Вашингтоном санкций в отношении сотрудников Сирийского научно-исследовательского центра, Гатилов отметил, что США не поддержали российскую инициативу направить независимых экспертов в Сирию для проверки утверждений о «химатаке».

»А то, что они вводят санкции против Сирии — мы не видим никаких оснований для этого, потому что фактов, подтверждающих это, представлено не было», — пояснил он.

Напомним, инцидент 4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхуне (провинция Идлиб, Сирия), который был подан в западных СМИ как «химическая атака сирийских войск против мирного населения», стал поводом для ракетной атаки США на сирийскую авиабазу «Шайрат» (провинция Хомс, Сирия).

Никаких подтверждений в пользу версии о применении Дамаском химоружия со стороны США представлено не было. Несмотря на это, Пентагон нанес ракетный удар по Сирии в нарушение норм международного права.

Москва с самого начала призывала провести расследование, чтобы установить, применялось ли оружие Дамаском. При этом Минобороны РФ предоставило данные объективного контроля, согласно которым ВВС Сирии бомбили склады террористов, в которых могли находиться снаряды с химоружием.

24 апреля директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов, говоря о возможном применении химоружия на территории Сирии, отметил: «Вопрос в том, кто и как доставил оружие к месту происшествия».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон ввел санкции против группы ученых Сирийского научно-исследовательского центра, обвинив их в разработке химического оружия.

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