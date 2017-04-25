Вторник, 25 Апреля 2017 года
12:36:33 МСК

МИД ФРГ: Мы не должны отстраняться от Турции

Политика

Габриэль Зигмар отметил, что отношения ЕС и Турции ждет «короткое замыкание»

Берлин, 25 апреля 2017, 11:41 — REGNUM  В своем интервью немецкой газете Rheinische Post министр иностранных дел Габриэль Зигмар выступил против полного прекращения переговоров между Брюсселем и Турцией о возможном членстве последней в Европейском союзе.

После «скандального» референдума 16 апреля, по результатам которого Турция становится президентской республикой, а также учитывая множество обстоятельств, немецкий политик предупредил, что переговоры по вопросу членства Турции, как и двусторонние отношения с некоторыми странами ЕС, ожидают «короткое замыкание».

«То, что сегодня происходит в Турции: арест депутатов, оппозиционеров, журналистов — не соответствует демократическим стандартам, — добавляет Зигмар. — Но мы не должны отстраняться от Турции. Нам нужно продуктивно решать многие вопросы: касающиеся двусторонних отношений, например, освобождение нашего журналиста Дениза Юцеля, а также многосторонних, например, развитие сотрудничества в рамках НАТО».

Немецко-турецкие отношения ухудшились в связи с задержанием в конце февраля 2017 года немецкого журналиста Дениза Юцеля, который до сих пор находится в турецкой тюрьме.

В свою очередь Германия запретила турецким политикам публичные выступления в немецких городах, в том числе исходя из интересов безопасности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Немецко-турецкие отношения
Главное сегодня
NB!
25.04.17
Старт ОФЗ для граждан: Выгоднее, чем депозиты
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
25.04.17
«Царь Николай II спаивает караульных офицеров»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
25.04.17
Лидер протеста в Самаре готов Меркушкину «бутылку поставить». Власть молчит
СамараРоссия Акции протеста в Самарской области Политика
NB!
25.04.17
Станислав ТарасовКто организовал нападение на базу афганской армии в Мазари-Шарифе?
МоскваРоссия Афганский фактор Политика
NB!
25.04.17
По делу о педофилах в детдоме Петербурга задержаны пять человек
Санкт-ПетербургРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Происшествия
NB!
25.04.17
Чайка: За год число преступлений террористического характера выросло на 45%
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
25.04.17
Никаких правил больше нет — Лавров о международной политике
МоскваРоссия МИД России Политика
NB!
25.04.17
Волгоградская филармония «некультурно» тратила бюджетные деньги
ВолгоградРоссия Развитие инфраструктуры учреждений культуры Экономика
NB!
25.04.17
Арест организатора марша в Самаре: колонна помешала попасть в алкомаркет
СамараРоссия Акции протеста в Самарской области Политика
NB!
25.04.17
30 нарушений режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
25.04.17
Президент РФ пообещал принять «дополнительное решение» по Севастополю
СевастопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
25.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMДля Украины готовят новую «морковку» ценой $25 млрд: обзор «евроинтеграции»
КиевУкраина Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия Политика
NB!
25.04.17
В пресс-центре ИА REGNUM началась конференция «Арктический диалог»
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Пост №1 из СССР: почётный караул у Вечного огня в Екатеринбурге
ЕкатеринбургРоссия День Победы Общество
NB!
25.04.17
#Россия #Чечня #Сирия: Башар Асад поблагодарил Чечню за приюты и мечети
ГрозныйРоссия Война в Сирии Общество
NB!
25.04.17
После взрыва: Вертолет Росгвардии доставил в Махачкалу троих пострадавших
МахачкалаРоссия Незаконный оборот огнестрельного оружия Происшествия
NB!
25.04.17
Минфин РФ анонсировал начало продаж облигаций федерального займа
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
25.04.17
«Рубль в выигрыше»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
25.04.17
«Ничто не мешает нефти обновить «дно»»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
25.04.17
«Рублю больше некуда расти»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
25.04.17
Кадровая перезагрузка в мэрии Уфы: трое уволенных замов и новый «кадровик»
УфаРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
25.04.17
Глава Якутии: «У нас будут большие проблемы по исполнению бюджета»
ЯкутскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
ещё главное