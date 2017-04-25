МИД ФРГ: Мы не должны отстраняться от Турции

Берлин, , 11:41 — REGNUM В своем интервью немецкой газете Rheinische Post министр иностранных дел Габриэль Зигмар выступил против полного прекращения переговоров между Брюсселем и Турцией о возможном членстве последней в Европейском союзе.

После «скандального» референдума 16 апреля, по результатам которого Турция становится президентской республикой, а также учитывая множество обстоятельств, немецкий политик предупредил, что переговоры по вопросу членства Турции, как и двусторонние отношения с некоторыми странами ЕС, ожидают «короткое замыкание».

«То, что сегодня происходит в Турции: арест депутатов, оппозиционеров, журналистов — не соответствует демократическим стандартам, — добавляет Зигмар. — Но мы не должны отстраняться от Турции. Нам нужно продуктивно решать многие вопросы: касающиеся двусторонних отношений, например, освобождение нашего журналиста Дениза Юцеля, а также многосторонних, например, развитие сотрудничества в рамках НАТО».

Немецко-турецкие отношения ухудшились в связи с задержанием в конце февраля 2017 года немецкого журналиста Дениза Юцеля, который до сих пор находится в турецкой тюрьме.

В свою очередь Германия запретила турецким политикам публичные выступления в немецких городах, в том числе исходя из интересов безопасности.