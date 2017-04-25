Чайка: За год число преступлений террористического характера выросло на 45%

Москва, , 11:29 — REGNUM Число преступлений террористического характера в России в 2016 году превысило две тысячи, сообщается в докладе генерального прокурора РФ Юрия Чайки, передает Russia Today.

Уточняется, что за минувший год на территории России зафиксировано 2227 преступлений террористической направленности, причем прирост за год составил 44,8%. Преступлений экстремистской направленности — 1450, прирост 9,1%.

В докладе уточняется, что увеличение зафиксированных преступлений связано в том числе и с выявлением фактов участия граждан РФ в незаконных вооруженных формированиях и в террористических группировках на территориях Ирака и Сирии.

Также количество зафиксированных преступлений выросло за счет того, что выявлены новые эпизоды преступной деятельности тех людей, которые уже привлекались к уголовной ответственности по статьям об организации и участии в деятельности террористической структур и незаконных вооруженных формирований.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Чечни за три месяца 2017 года уничтожены 16 боевиков, в том числе два главаря бандргупп. Задержано свыше 50 участников и пособников бандподполья.

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