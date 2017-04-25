Совфед 26 апреля обсудит отставку главного военного прокурора РФ
Фридинский занимал должность военного прокурора 11 лет
Москва, 25 апреля 2017, 11:27 — REGNUM Совфед 26 апреля обсудит вопрос об отставке главного военного прокурора Сергея Фридинского. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля, профильные комитеты верхней палаты парламента поддержали на совместном заседании соответствующее заявление Фридинского.Фридинский просит освободить его от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.
Согласно Конституции, в ведении верхней палаты парламента находятся такие кадровые вопросы, как назначение и освобождение от должности генпрокурора и его заместителей, в том числе главного военного прокурора.
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Отставки и назначения
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