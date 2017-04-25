Актриса Ольга Кабо внесена в черный список сайта «Миротворец»

Киев, , 11:24 — REGNUM Имя российской актрисы Ольги Кабо оказалось в базе данных скандального украинского ресурса «Миротворец». Об этом 25 апреля сообщает RT.

Уточняется, что администраторы сайта внесли Кабо в черный список за «незаконное пересечение государственной границы Украины» и «отрицание российской агрессии». Кроме того, в 2016 году артистка участвовала в международном кинофестивале Никиты Михалкова «Евразийский мост», проходившем на Крымском полуострове.

Известны роли Ольги Кабо в фильмах «Чокнутые», «Приморский бульвар», «Где находится нофелет?», «Миллион в брачной корзине». Актриса также снималась в сериалах «Мушкетеры 20 лет спустя», «Королева Марго», «Ералаш».

Ранее в базу данных сайта была внесена певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на международном фестивале «Евровидение-2017» в Киеве. В марте 2017 года Служба безопасности Украины запретила певице въезд на территорию страны.

Также в черном списке «Миротворца» находятся Ирина Аллегрова, Карен Шахназаров, Михаил Шуфутинский, Александр Маршал, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Федор Конюхов. Сайт также известен публикацией личных данных журналистов, которые были аккредитованы в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

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