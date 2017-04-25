Никаких правил больше нет — Лавров о международной политике

Москва, , 11:21 — REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал ситуацию в международных отношениях — «жестче сейчас».

«Тогда существовали две империи: Западная и Советская, каждая из которых подогревала конфликты с соперником на территории третьих стран. Но никогда не на своих границах и никогда напрямую. Даже публичная риторика была мягче. Тогда оба лагеря не переходили грани дозволенного. Сегодня никаких правил больше нет», — цитирует главу внешнеполитического ведомства журнал Esquire.

Развитие отношений между РФ и США глава МИД РФ назвал инерционным, в том числе и потому, что на своих постах остаются люди из команды предыдущего президента США Барака Обамы.

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