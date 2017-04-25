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Председатель комитета Яроблдумы лишился своего поста

Политика

И исключен из «Единой России»

Андрей Крутиков
Иллюстрация: Duma.yar.ru
Андрей Крутиков

Ярославль, 25 апреля 2017, 11:21 — REGNUM  Андрей Крутиков снят с должности председателя комитета Ярославской областной думы по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления. Такое решение депутаты приняли на очередном заседании регионального парламента. Инициатором данного решения выступила фракция «Единая Россия», из рядов которой Крутиков был исключен 23 апреля.

Заместитель председателя комитета Эльхан Мардалиев с таким решением думы не согласен.

«Андрей Крутиков — человек, в профессионализме которого не приходится сомневаться. Я почти 4 года работал его заместителем в комитете. Та тенденция, когда решения думы принимаются без обсуждения — это тревожно. К Андрей Крутикову не было никаких конкретных претензий, просто внесли вопрос и проголосовали. Думу превращают в механизм для голосования», — считает Эльхан Мардалиев.

Вопрос об исключении Андрей Крутикова из фракции «Единая Россия» был внесен председателем Ярославской областной думы Михаилом Боровицким. Члены фракции большинством голосов исключили депутата из своих рядов, а позднее рекомендовали снять его с должности председателя комитета, в связи с тем, что на этот пост он был рекомендован фракцией.

Андрей Крутиков — один из ветеранов ярославской политики. Он был избран депутатом в 2000 году, в 2000—2008 являлся председателем Ярославской областной думы, в 2008—2012, и с 2013 работал председателем комитета думы по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления. В 2012—2013 — заместитель председателя Ярославской областной думы, некоторое время являлся членом Совета Федерации.

Подобная история происходит в этом созыве думы не в первый раз. В феврале 2016 года депутат Владимир Денисов, после громкого выхода из рядов «Единой России» и ее думской фракции был лишен поста председателя комитета Ярославской областной думы по финансам, бюджету и налогообложению.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославские единороссы одобрили отставку главы комитета по законодательству

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