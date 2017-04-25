Сальвадор, Гондурас и Гватемала объединяются для борьбы с оргпреступностью
Проект, разработанный странами Северного треугольника, призван усилить контроль границ и создать механизмы защиты от преступных банд, которые досаждают региону
Гватемала, 25 апреля 2017, 11:24 — REGNUM Министр внутренних дел Гватемалы Франсиско Ривас 24 апреля заявил о том, что страны Северного треугольника Центральной Америки, Сальвадор, Гондурас и Гватемала, договорились развивать межгосударственный проект, получивший название «План Крепость», который направлен на усиление контроля границ соседствующих стран и на борьбу с «незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью, отмыванием денег и работорговлей, сообщает канал TeleSur.Инициатива по созданию «механизмов безопасности» будет реализовываться в два этапа. «Первый этап, который уже активно воплощается в жизнь, это усиленный контроль границ Гватемалы с Сальвадором и Гондурасом, второй этап, который будет реализован позже, будет состоять в наведении порядка на границе с Мексикой», — заявил Ривас в ходе пресс-конференции.
В реализации проекта участвуют три тысячи сотрудников Министерства обороны и Управления стратегической разведки Гватемалы, а также сотрудники Управления налоговой администрации, силовые структуры приграничного города Текун-Уман и отряды самообороны коренного народа группы майя, чорти, добавил министр.
«План Крепость» также поддерживается со стороны Соединенных Штатов, страны, в которую иммигрировало в последние годы 8,5% населения Центральной Америки, согласно данным государственного доклада правительства Гватемалы. Для реализации плана по усилению границ США готовы предоставить странам Северного треугольника два беспилотных летательных аппарата и четыре вертолета.
В 2016 году Служба таможенной и пограничной охраны США зафиксировала пересечение границы между США и Мексикой около 46,9 тыс. детей без сопровождения и более 70,4 тыс. семей, граждан Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.
Напомним, что Центральная Америка, особенно Северный треугольник, является одним из регионов с самым высоким уровнем насилия в мире, где расцвела мощная организованная преступность, кланы которой постоянно ведут войну между собой за передел сфер влияния.
В связи с усилением давления на наркокартели со стороны служб защиты правопорядка в Мексике, преступные группировки начали обосновываться в приграничных районах Гватемалы. Постоянное насилие со стороны преступных групп, вынуждающих людей участвовать в наркобизнесе, отсутствие других экономических возможностей и социально-политическая нестабильность стран Северного треугольника с 30-миллионным населением вынуждает население массово эмигрировать в США.
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