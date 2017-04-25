Узбекистан и Палестина обсудили вопросы двусторонних отношений

Ташкент, , 11:26 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и находящийся в Ташкенте с визитом заместитель главы МИД Палестины Мазен Шамия 25 апреля обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, сообщает МИД Узбекистана.

«В ходе беседы рассмотрены состояние и перспективы развития узбекско-палестинских отношений, взаимодействия в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и других структур», — говорится в сообщении.

На встрече стороны обменялись мнениями по отдельным международным и региональным проблемам.

В программе визита палестинской делегации также запланированы встречи в Олий Мажлисе (парламенте) Республики Узбекистан, ряде министерств и ведомств, отмечает МИД.

Напомним, церемония открытия нового здания посольства Палестинской Автономии в городе Ташкенте прошла 27 октября 2009 года в ходе официального визита министра иностранных дел Палестинской Автономии Риада аль-Малеки в Республику Узбекистан.

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