Единороссы проводят постоянный мониторинг состояния объектов культуры
Партийный проект «Историческая память» реализуется в рамках ФЦП «Культура России»
Омск, 25 апреля 2017, 11:10 — REGNUM Партийный проект «Единой России» «Историческая память» проводит постоянный мониторинг состояния объектов культуры и благодаря плотному взаимодействию с министерством культуры предотвращает утрату памятников, музеев, театров и исторических объектов. Об этом заявил временно исполняющий обязанности директора департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкульта Максим Кононов, выступая на форуме «Культура — национальный приоритет».«В России много памятников, которые требуют восстановления. Есть партийный контроль по реставрации и ремонту исторических объектов, это позволяет Минкульту своевременного реагировать на проблемы, а оперативная реакция партии позволяет предотвратить утрату культурного наследия», — подчеркнул Максим Кононов.
Он напомнил, что проект реализуется в рамках ФЦП «Культура России». Благодаря усилиям партии в 2016 год на эти цели выделено 487 млн рублей, а всего в рамках работы партпроекта с 2008 по 2016 год проведены работы по ремонту исторических объектов на 5 млрд рублей.
В 2017 году запланированы ремонтно-восстановительные работы 27 объектов.
«По лини ведомства по Омской области реализуются мероприятия по реконструкции федеральной собственности, музеев, соборов, театров», — указал Максим Кононов.
Представитель ведомства также сообщил, что в ближайшее время по регионам будет тиражироваться опыт создания центров по подготовке профессиональных кадров по реставрации.
«В Москве уже прошли такие курсы, они показали свою эффективность», — заключил он.
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