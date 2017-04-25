Смольный согласовал оппозиционерам шествие по Невскому проспекту 1 мая

Санкт-Петербург, , 11:11 — REGNUM Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Санкт-Петербурга согласовал группе оппозиционных петербургских политиков проведение массового шествия по Невскому проспекту 1 мая.

«Шествие и митинг единой оппозиционной градозащитной колонны 1 мая по Невскому и митинг на Марсовом поле согласован», — сообщила 25 апреля в своем микроблоге депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева («Партия роста»).

Ранее заявителям отказывали в проведении шествия по Невскому, предлагая собраться в Полюстровском парке в периферийном районе города. Возмущенные этим отказом, организаторы акции обратились к губернатору Георгию Полтавченко, требуя согласовать шествие по Невскому проспекту.

В число организаторов первомайской оппозиционной акции входят представители «Партии роста», «Яблока», «Парнас» и других оппозиционных структур. Организационным ядром стал оргкомитет «Комитет в защиту Петербурга», созданный на волне массовых протестов против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ.

Требование сохранить светский статус Исаакия и музей «Исаакиевский собор» станет одним из главных лозунгов предстоящей акции.