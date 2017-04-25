ВС Турции подтвердили удар по позициям курдов в Сирии и Ираке

Анкара, , 10:59 — REGNUM Генштаб ВС Турции подтвердил нанесение авиаударов по позициям курдов в Сирии и на севере Ирака, говорится в сообщении Минобороны Турции.

Ранее об авианалете турецких ВВС сообщило командование курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG). По их данным, удары были нанесены по позициям курдских ополченцев на северо-востоке Сирии.

Также турецкая авиация нанесла удар по запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака — в районе Шенгал. Там погибли пять и ранено девять курдских повстанцев.

В сообщении Минобороны Турции говорится, что указанные позиции курдов являются «логовом сепаратисткой террористической организации (РПК) и ее ответвлений», которые официальная Анкара обвиняет в терактах и нападениях на военнослужащих.

«С целью уничтожения этих гнезд, которые угрожают единству нашего народа, целостности и безопасности страны, используя наши права в рамках международных норм, 25 апреля в 2:00 мск была осуществлена воздушная операция в районе Синджара на севере Ирака и Карачох на севере Сирии. Нанесены удары по целям террористов», — сообщает Минобороны Турции.

Напомним, Анкара считает YPG террористической организацией, связанной с РПК. Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года армия Турции вошла на территорию Сирии, чтобы оккупировать часть территории страны для предотвращения появления на этой территории курдского государственного образования, а также размещения в этой зоне протурецкой сирийской оппозиции.

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