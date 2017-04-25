Вторник, 25 Апреля 2017 года
11:06:03 МСК

ВС Турции подтвердили удар по позициям курдов в Сирии и Ираке

Политика

В сообщении Минобороны Турции говорится, что указанные позиции курдов являются «логовом сепаратисткой террористической организации (РПК) и ее ответвлений»

Анкара, 25 апреля 2017, 10:59 — REGNUM  Генштаб ВС Турции подтвердил нанесение авиаударов по позициям курдов в Сирии и на севере Ирака, говорится в сообщении Минобороны Турции.

Ранее об авианалете турецких ВВС сообщило командование курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG). По их данным, удары были нанесены по позициям курдских ополченцев на северо-востоке Сирии.

Также турецкая авиация нанесла удар по запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака — в районе Шенгал. Там погибли пять и ранено девять курдских повстанцев.

В сообщении Минобороны Турции говорится, что указанные позиции курдов являются «логовом сепаратисткой террористической организации (РПК) и ее ответвлений», которые официальная Анкара обвиняет в терактах и нападениях на военнослужащих.

«С целью уничтожения этих гнезд, которые угрожают единству нашего народа, целостности и безопасности страны, используя наши права в рамках международных норм, 25 апреля в 2:00 мск была осуществлена воздушная операция в районе Синджара на севере Ирака и Карачох на севере Сирии. Нанесены удары по целям террористов», — сообщает Минобороны Турции.

Напомним, Анкара считает YPG террористической организацией, связанной с РПК. Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года армия Турции вошла на территорию Сирии, чтобы оккупировать часть территории страны для предотвращения появления на этой территории курдского государственного образования, а также размещения в этой зоне протурецкой сирийской оппозиции.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВС Турции нанесли удар по позициям РПК на границе Сирии и Ирака

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курдистан
Главное сегодня
NB!
25.04.17
Арест организатора марша в Самаре: колонна помешала попасть в алкомаркет
СамараРоссия Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях» Политика
NB!
25.04.17
30 нарушений режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
25.04.17
Президент РФ пообещал принять «дополнительное решение» по Севастополю
СевастопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
25.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMДля Украины готовят новую «морковку» ценой $25 млрд: обзор «евроинтеграции»
КиевУкраина Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия Политика
NB!
25.04.17
Максим ИсаевОбвинения Асада в химической атаке притянуты за уши – American Conservative
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
25.04.17
В пресс-центре ИА REGNUM началась конференция «Арктический диалог»
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Политика
NB!
25.04.17
#Россия #Чечня #Сирия: Башар Асад поблагодарил Чечню за приюты и мечети
ГрозныйРоссия Война в Сирии Общество
NB!
25.04.17
После взрыва: Вертолет Росгвардии доставил в Махачкалу троих пострадавших
МахачкалаРоссия Незаконный оборот огнестрельного оружия Происшествия
NB!
25.04.17
Минфин РФ анонсировал начало продаж облигаций федерального займа
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
25.04.17
«Рубль в выигрыше»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
25.04.17
Православные христиане отмечают Радоницу
МоскваРоссия Православие Общество
NB!
25.04.17
«Ничто не мешает нефти обновить «дно»»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
25.04.17
Кадровая перезагрузка в мэрии Уфы: трое уволенных замов и новый «кадровик»
УфаРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
25.04.17
Глава Якутии: «У нас будут большие проблемы по исполнению бюджета»
ЯкутскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
25.04.17
Юань снова просел по отношению к американской валюте
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
25.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 25 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Пилоты ВКС РФ на Ту-95 работали в небе над Аляской профессионально — США
ВашингтонСША Военные учения Политика
NB!
25.04.17
Мосты затоплены, сёла отрезаны: в Свердловской области начались паводки
ЕкатеринбургРоссия Паводок Происшествия
NB!
25.04.17
Строить дороги или сразу вертолетные площадки?
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
25.04.17
«Дальневосточный треугольник» как вызов советской дипломатии
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Диктатор, открывший новую эпоху
ЛондонВеликобритания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
25.04.17
Японские ученые обнаружили «русских хакеров» на выборах во Франции
ПарижФранция Кибербезопасность и киберпреступность Политика
ещё главное