Форум «ЕР» в Омске: поддержка одаренных детей особенно актуальна

Омск, , 10:58 — REGNUM Поддержка, продвижение, раскрытие творческих возможностей личности одаренных детей и талантливой молодежи является ключевой составляющей современной государственной культурной политики. Об этом заявила генеральный директор Института развития образования в сфере культуры и искусства Ирина Домогацкая, выступая на дискуссионной площадке «Культура и образование» тематического форума «Единой России» «Культура — национальный приоритет», посвященного вопросам культуры, который проходит во вторник, 25 апреля, в Омске. По ее словам, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи приобретает особую актуальность в наше время.

«В связи с этим «Единая Россия» предлагает Минкультуры РФ усилить меры по поиску и господдержке одаренных детей и молодежи, создать центры по выявлению и поддержке одаренных детей на базе ведущих образовательных организаций, с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех». Наше государство уже много делает для выявления и развития одаренных детей и молодежи. Следует продолжать выявление и продвижение лучших практик работы с одаренными детьми, создавать условия для развития их творческих способностей в детских школах искусств», — подчеркнула в своем выступлении Ирина Домогацкая. Напомним, 25 апреля в Омске партия «Единая Россия» проводит тематический форум «Культура — национальный приоритет». Участники форума обсуждают состояние учреждений культуры в муниципалитетах, их доступность в сельской местности и материально-техническую базу, вопросы художественного образования, меры по поддержке одаренных детей. Именно эти вопросы избиратели зачастую поднимают на встречах с членами «Единой России» и депутатами. В 2017 году Партия запустила серию партийных проектов в сфере культуры. Среди них, проект «Местный дом культуры», «Театры малых городов», проекты по кинофикации и поддержке дополнительного образования, которая ведется в рамках партийного проекта «Модернизация образования».

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