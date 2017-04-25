Названа дата и темы встречи Путина и Абэ

Москва, , 10:37 — REGNUM Встреча президента РФ Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ состоится 27 апреля, сообщили 25 апреля в пресс-службе президента РФ.

Переговоры коснутся реализации договоренностей между Москвой и Токио, которые были достигнуты в ходе визита Путина в Японию в декабре 2016 года.

Планируется обсуждение двустороннего сотрудничества по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам. Важной темой обсуждения станет международная политика.

Напомним, российский президент посетил Японию с визитом в декабре 2016 года. Вскоре после завершения визита Абэ сообщил о намерении нанести ответный визит в Россию.

20 марта по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым глава МИД Японии Фумио Кисида заявил, что Абэ посетит Россию в апреле и встретится с президентом.

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3 апреля японский премьер-министр подтвердил свое намерение встретиться с Путиным — с целью решения территориального спора Москвы и Токио. 4 апреля 2017 года по инициативе японской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Абэ.

17 апреля Абэ заявил, что планирует обсудить с российским президентом проблему Северной Кореи с целью активизации Москвы по этому поводу.

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