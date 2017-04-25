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Косачев: Санкции против ученых Сирии — подмена расследования «химатаки»

Политика

Налицо — полный отказ американской стороны способствовать расследованию инцидента на месте

Москва, 25 апреля 2017, 10:34 — REGNUM  Санкции против сирийских ученых, введенные Вашингтоном в ответ на инцидент с химическим оружием в провинции Идлиб — не что иное, как попытка подмены расследования фактом наказания при якобы очевидных виновниках. Об этом заявил журналистам глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Он отметил, что санкции в очередной раз используются не для достижения реальной цели, а для демонстрации «показной решимости» США. Они являются «попыткой самим фактом наказания подменить или отменить расследование якобы за очевидностью вины и виновников», — сказал Косачев.

Вместе с тем, добавил он, санкции против отдельных специалистов — это некое «возвращение Вашингтона в более или менее цивилизованные рамки» по сравнению с ракетными ударами. Однако введение ограничений все равно вызывает «недобрые ощущения», сказал Косачев, так как факт разработки этими специалистами химического оружия по меньшей мере с 2012 года — не доказан.

Он добавил, что, согласно пресс-релизу Минфина США, санкции стали ответом на «зариновую атаку в Хан-Шейхуне в Сирии против невинных гражданских лиц, которую осуществил режим по главе с сирийским диктатором Башаром Асадом». «Не доказано», — подчеркнул Косачев.

Налицо — полный отказ американской стороны способствовать расследованию инцидента на месте, отметил он и добавил, что такая политика грозит США «не просто просчетами, а катастрофами».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля Вашингтон ввел санкции против 271 сотрудника Сирийского научно-исследовательского центра, считая их ответственными за разработку химического оружия.

4 апреля 2017 года в СМИ появились сообщения об атаке с использованием химического оружия в провинции Идлиб в Сирии. Сообщалось также, что жертвами атаки стали 89 жителей города Хан-Шейхун, еще по меньшей мере 550 человек пострадали.

В США ответственным за инцидент считают официальный Дамаск, однако расследования до сих пор не произошло, а факт использования отравляющих веществ официально не подтвержден. Ответом Вашингтона на инцидент стал ракетный удар по территории Сирии: 7 апреля по авиабазе «Шайрат» в провинции Хомс были выпущены 59 крылатых ракет «Томагавк». В результате погибли несколько сирийских военных и мирных жителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Великобритания поддержала санкции США против сирийских учёных

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