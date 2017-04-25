Владимир Путин проведет в Рыбинске заседание Военно-промышленной комиссии

Ярославль, , 10:32 — REGNUM 25 апреля Президент РФ Владимир Путин совершит рабочую поездку в Ярославскую область. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

«В Рыбинске глава государства проведет заседание Военно-промышленной комиссии, на котором планируется, в частности, обсудить вопрос импортозамещения в оборонной сфере. Также Президент посетит ПАО «НПО «Сатурн», где даст старт испытаниям нового двигателя для оборонной промышленности. В ходе рабочей поездки Владимир Путин встретится с представителями деловых кругов Ярославской области, в числе которых руководители фармацевтических, туристических организаций, производители сельскохозяйственной, строительной продукции, а также представители профильных министерств и ведомств. Кроме того, Президент РФ проведет встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Последний раз Владимир Путин был в Ярославской области в ноябре 2016 года, тогда в Ярославле он принял участие в открытии нового цеха на предприятии «Автодизель».

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