Пушков назвал безрезультатным давление на КНДР

Москва, , 10:11 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал договоренность США, Японии и Южной Кореи об усилении давления на Северную Корею в случае продолжения Пхеньяном «провокационных действи».

В своем Twitter Пушков написал, что усилия США, Японии и Южной Кореи не дадут результатов, если Пхеньян не получит гарантий безопасности. «Само по себе, без гарантий безопасности для Пхеньяна, оно не даст результатов», — считает Пушков.

Ранее в Токио спецпредставитель США по КНДР Джозеф Юн заявил, что США, Япония и Южная Корея договорились «тесно сотрудничать в области дипломатии, военных действий и экономики». Участники переговоров намерены «максимизировать давление в отношении Северной Кореи».

Специальный представитель южнокорейского МИД по делам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Хон Гюн подтвердил журналистам, что «была достигнута договоренность о необходимости усиления давления на КНДР».

Представитель Японии Кэндзи Канасуги заявил, что «существует опасность еще более провокационных действий со стороны КНДР».

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