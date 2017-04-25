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Дипмиссия Польши в Калининграде ликвидирует отдел содействия инвестициям

Политика

Объём торгового обмена между Польшей и российской Калининградской областью за последние три года сократился вдвое

© ИА REGNUM

Калининград, 25 апреля 2017, 10:08 — REGNUM  В Калининграде ликвидируется отдел содействия торговле и инвестициям, функционирующий при генконсульстве Польши. Как сообщили сегодня, 25 апреля, корреспонденту ИА REGNUM в Польском культурном центре в Калининграде, консульский отдел находится в состоянии ликвидации со вчерашнего дня.

По данным польских дипломатов в Москве, ликвидация отдела в Калининграде связана «с более масштабным реформированием системы продвижения польской экономики за рубежом». Всего в России функционируют три таких отдела: в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что отдел содействия торговле и инвестициям проработал в Калининграде последние шесть лет. Он был открыт в 2011 году, при этом это стало возобновлением работы отдела после пяти лет отсутствия продвижения польского бизнеса в российском эксклаве (2006−2011 гг.).

Первым руководителем отдела содействия торговле и инвестициям стал советник-консул Збигнев Сверчиньски, который через несколько лет был уволен из польского министерства экономики, будучи уличенным в езде на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения.

Вторым и действующим до настоящего времени начальником отдела стал консул Александр Милота. В интервью ИА REGNUM в 2015 году Милота сообщал, что «мы наблюдаем постоянный интерес малых и средних фирм Польши к Калининградской области».

«Среди популярных запросов, которые исходят из Польши, — широко понимаемые товары для строительства. Эти предложения идут под многие проекты, связанные с будущим чемпионатом мира по футболу в Калининграде», — говорил Милота.

Вместе с тем, если в 2012-м объём торгового обмена между Польшей и российской Калининградской областью достигал 800 млн долларов, то в 2015 году он сократился до 400 млн долларов. То есть падение двое.

Напомним, накануне сенат Польши одобрил поправки к закону о «декоммунизации общественного пространства», предполагающие снос памятников советским воинам — освободителям Польши от фашизма. Всего планируется ликвидировать около 490 мемориальных комплексов.

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