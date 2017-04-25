Запланированные на май переговоры по Сирии в Астане могут быть перенесены

Астана, , 09:58 — REGNUM Участие в Международной встрече по сирийскому урегулированию в Астане 3−4 мая некоторые стороны сирийского конфликта пока не подтвердили, заявил первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, передает МИА «Казинформ».

По его словам, дата Астанинского процесса может быть перенесена, даже если только одна из сторон, участвующих в переговорах, не прибудет на встречу. В связи с этим, Тлеуберди отметил, что 3−4 мая — это лишь ожидаемые даты, но не окончательные.

«В прошлый раз, вы же знаете, все вроде бы согласовали на обсуждении, но вооруженная оппозиция не приехала», — напомнил заместитель министра.

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Он добавил, что казахстанская сторона не участвует в переговорах, а только предоставляет площадку, в связи с чем не может гарантировать приезд всех участников переговорного процесса.

Напомним, первая Международная встреча по сирийскому урегулированию с участием России, Турции, Ирана, ООН, США (в качестве наблюдателя), а также представителей правительства Сирии и вооруженной умеренной оппозиции прошла 23−24 января 2017 года в Астане.

Встреча 3−4 мая будет четвертой встречей в Астане по вопросу сирийского урегулирования в рамках поддержки переговорного процесса в Женеве.

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