Вторник, 25 Апреля 2017 года
11:06:37 МСК

Запланированные на май переговоры по Сирии в Астане могут быть перенесены

Политика

Казахстан не гарантирует присутствие всех участников переговоров

Астана, 25 апреля 2017, 09:58 — REGNUM  Участие в Международной встрече по сирийскому урегулированию в Астане 3−4 мая некоторые стороны сирийского конфликта пока не подтвердили, заявил первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, передает МИА «Казинформ».

По его словам, дата Астанинского процесса может быть перенесена, даже если только одна из сторон, участвующих в переговорах, не прибудет на встречу. В связи с этим, Тлеуберди отметил, что 3−4 мая — это лишь ожидаемые даты, но не окончательные.

«В прошлый раз, вы же знаете, все вроде бы согласовали на обсуждении, но вооруженная оппозиция не приехала», — напомнил заместитель министра.

Читайте также: Лавров рассказал о работе России по расширению списка по перемирию в Сирии

Он добавил, что казахстанская сторона не участвует в переговорах, а только предоставляет площадку, в связи с чем не может гарантировать приезд всех участников переговорного процесса.

Напомним, первая Международная встреча по сирийскому урегулированию с участием России, Турции, Ирана, ООН, США (в качестве наблюдателя), а также представителей правительства Сирии и вооруженной умеренной оппозиции прошла 23−24 января 2017 года в Астане.

Встреча 3−4 мая будет четвертой встречей в Астане по вопросу сирийского урегулирования в рамках поддержки переговорного процесса в Женеве.

Читайте ранее в этом сюжете: Зачем Казахстану переговоры по Сирии?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
Главное сегодня
NB!
25.04.17
Волгоградская филармония «некультурно» тратила бюджетные деньги
ВолгоградРоссия Развитие инфраструктуры учреждений культуры Экономика
NB!
25.04.17
Арест организатора марша в Самаре: колонна помешала попасть в алкомаркет
СамараРоссия Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях» Политика
NB!
25.04.17
30 нарушений режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
25.04.17
Президент РФ пообещал принять «дополнительное решение» по Севастополю
СевастопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
25.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMДля Украины готовят новую «морковку» ценой $25 млрд: обзор «евроинтеграции»
КиевУкраина Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия Политика
NB!
25.04.17
Максим ИсаевОбвинения Асада в химической атаке притянуты за уши – American Conservative
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Пост №1 из СССР: почётный караул у Вечного огня в Екатеринбурге
ЕкатеринбургРоссия День Победы Общество
NB!
25.04.17
#Россия #Чечня #Сирия: Башар Асад поблагодарил Чечню за приюты и мечети
ГрозныйРоссия Война в Сирии Общество
NB!
25.04.17
После взрыва: Вертолет Росгвардии доставил в Махачкалу троих пострадавших
МахачкалаРоссия Незаконный оборот огнестрельного оружия Происшествия
NB!
25.04.17
Минфин РФ анонсировал начало продаж облигаций федерального займа
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
25.04.17
«Рубль в выигрыше»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
25.04.17
Православные христиане отмечают Радоницу
МоскваРоссия Православие Общество
NB!
25.04.17
«Рублю больше некуда расти»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
25.04.17
Кадровая перезагрузка в мэрии Уфы: трое уволенных замов и новый «кадровик»
УфаРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
25.04.17
Глава Якутии: «У нас будут большие проблемы по исполнению бюджета»
ЯкутскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
25.04.17
Юань снова просел по отношению к американской валюте
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
25.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 25 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Пилоты ВКС РФ на Ту-95 работали в небе над Аляской профессионально — США
ВашингтонСША Военные учения Политика
NB!
25.04.17
Александр КомаровЦентр чист, в роще свалка — фоторепортаж с Урала
ПервоуральскСвердловская областьРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
25.04.17
Строить дороги или сразу вертолетные площадки?
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
25.04.17
«Дальневосточный треугольник» как вызов советской дипломатии
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Диктатор, открывший новую эпоху
ЛондонВеликобритания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
ещё главное