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ВВС Турции нанесли удар по позициям РПК на границе Сирии и Ирака

Политика

«Турецкие военные осуществили воздушные удары по представителям РПК в районе горного хребта Синджар»

Анкара, 25 апреля 2017, 09:23 — REGNUM  Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Турции нанесли авиаудары по позициям представителей Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе горного хребта Синджар на границе Сирии и Ирака. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление турецкой армии.

«Турецкие военные осуществили воздушные удары по представителям РПК в районе горного хребта Синджар», — говорится в сообщении.

Представители турецкой армии считают, что члены РПК поставляли из этих районов в Турцию оружие и боеприпасы для совершения атак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года армия Турции вошла на территорию Сирии, чтобы оккупировать часть территории страны для предотвращения появления на этой территории курдского государственного образования, а также размещения в этой зоне протурецкой сирийской оппозиции.

30 марта 2017 г. премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил окончание операции турецких войск «Щит Евфрата» на севере Сирии.

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