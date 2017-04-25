Дональд Трамп: «Италии придется платить за членство в НАТО»

Рим, , 09:17 — REGNUM Президент США дал интервью агентству Associated Press по случаю первых ста дней пребывания в Белом доме, в частности, Дональд Трамп рассказал, что «заставит платить взносы членов НАТО».

Выдержки из интервью президента США опубликовала газета La Repubblica. Президент США не раскрывает подробности, но, с его слов, Джентилони гарантировал все большее участие Италии в финансировании военных маневров, чтобы защитить страны, которые являются частью Атлантического альянса. Итальянское правительство готово увеличить экономический вклад в НАТО. Это обязательство должно будет улучшить бюджет альянса. «С премьер-министром Италии мы шутили», — рассказал Трамп в интервью и процитировал сам себя в беседе с Джентилони: «Ну, вы должны платить. И будете платить».

В этот момент, как сообщает La Repubblica, журналист Аssociated Press попытался получить более конкретные детали соглашения: «Вы так ему сказали во время вашей встречи за закрытыми дверями?» Но Трамп лишь ограничился фразой: «В конечном итоге придется платить. До меня никто не просил сделать это, не просил заплатить. Никто. Вот то, что я имею в виду, когда говорю, что у меня другой тип президентства».

В интервью Associated Press Трамп подчеркнул, что НАТО, как это видно сегодня, является «устаревшей структурой», потому что не ведет «борьбу с терроризмом», и что государства-члены «не платят».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в Вашингтоне состоялась первая двусторонняя встреча между итальянским премьер-министром Паоло Джентилони и президентом США Дональдом Трампом. На пресс-конференции американский журналист спросил итальянского премьера, собирается ли его страна увеличить военные расходы до 2% от ВВП, как это должно быть в соответствии с обязательствами НАТО. Итальянский премьер не назвал конкретные цифры и даты, сославшись на экономические трудности и бюджетные ограничения в Италии. В целом Италия осталась разочарована итогами встречи Трампа и Джентилони.