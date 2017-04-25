Казахстан и США продолжат развивать совместные отношения

Вашингтон, , 08:43 — REGNUM Верительные грамоты получил президент США Дональд Трамп от посла Республики Казахстан Ержана Казыханова, передает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

США и Казахстан будут развивать отношения во всех сферах деятельности, включая политическую, финансовую, культурную и торговую, сказал Казыханов.

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Президент США, в свою очередь, тоже отметил, что развитие отношений между странами продолжится. Трамп подчеркнул, что Казахстан многого достиг с 1991 года и много сделал для поддержания международной и региональной безопасности.

Напомним, Казахстан поддерживает дружественные отношения почти со всеми международными организациями и ведущими странами мира. В числе стратегических партнеров Казахстана находятся Россия, Китай, страны Евросоюза, США, страны Ближнего Востока.

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Среди международных организаций Казахстан является членом ООН, ОБСЕ, СНГ, Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), Организации Исламская Конференция (ОИК) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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