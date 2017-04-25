Вторник, 25 Апреля 2017 года
09:37:30 МСК

Казахстан и США продолжат развивать совместные отношения

Политика

Сотрудничество между странами будет развиваться во всех сферах деятельности

Вашингтон, 25 апреля 2017, 08:43 — REGNUM  Верительные грамоты получил президент США Дональд Трамп от посла Республики Казахстан Ержана Казыханова, передает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

США и Казахстан будут развивать отношения во всех сферах деятельности, включая политическую, финансовую, культурную и торговую, сказал Казыханов.

Читайте также: В Казахстане началась первая фаза миротворческих учений «Степной орел»

Президент США, в свою очередь, тоже отметил, что развитие отношений между странами продолжится. Трамп подчеркнул, что Казахстан многого достиг с 1991 года и много сделал для поддержания международной и региональной безопасности.

Напомним, Казахстан поддерживает дружественные отношения почти со всеми международными организациями и ведущими странами мира. В числе стратегических партнеров Казахстана находятся Россия, Китай, страны Евросоюза, США, страны Ближнего Востока.

Читайте также: За два месяца до начала EXPO-2017 в Астане: никто не ждет, что окупится

Среди международных организаций Казахстан является членом ООН, ОБСЕ, СНГ, Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), Организации Исламская Конференция (ОИК) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане сократился объем наличных денег

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
Главное сегодня
NB!
25.04.17
#Россия #Чечня #Сирия: Башар Асад поблагодарил Чечню за приюты и мечети
ГрозныйРоссия Война в Сирии Общество
NB!
25.04.17
После взрыва: Вертолет Росгвардии доставил в Махачкалу троих пострадавших
МахачкалаРоссия Незаконный оборот огнестрельного оружия Происшествия
NB!
25.04.17
Минфин РФ анонсировал начало продаж облигаций федерального займа
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
25.04.17
«Рубль в выигрыше»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
25.04.17
«Ничто не мешает нефти обновить «дно»»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
25.04.17
«Рублю больше некуда расти»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
25.04.17
Глава Якутии: «У нас будут большие проблемы по исполнению бюджета»
ЯкутскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
25.04.17
Юань снова просел по отношению к американской валюте
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
25.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 25 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Пилоты ВКС РФ на Ту-95 работали в небе над Аляской профессионально — США
ВашингтонСША Военные учения Политика
NB!
25.04.17
Мосты затоплены, сёла отрезаны: в Свердловской области начались паводки
ЕкатеринбургРоссия Паводок Происшествия
NB!
25.04.17
Александр КомаровЦентр чист, в роще свалка — фоторепортаж с Урала
ПервоуральскСвердловская областьРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
25.04.17
«Дальневосточный треугольник» как вызов советской дипломатии
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Диктатор, открывший новую эпоху
ЛондонВеликобритания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
25.04.17
Японские ученые обнаружили «русских хакеров» на выборах во Франции
ПарижФранция Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
25.04.17
Associated Press: Трамп готовит «подарок» нефтяникам
ВашингтонСША Проблемы экологии Политика
NB!
25.04.17
Анкара и Баку непреднамеренно сыграли в пользу Тбилиси
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Власти Приморья неудачно закинули удочку: Hyatt достроят в кредит
ВладивостокРоссия Гостиничный бизнес Экономика
NB!
25.04.17
Пушков считает логичным сокращение финансовой помощи Киеву от США
МоскваРоссия Украина и США Политика
NB!
25.04.17
Вышла ли Польша на перепутье?
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Франсиско Миранда, авантюрист и революционер
КаракасВенесуэла Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Леонид НерсисянСердце российского подводного флота: Северодвинск восстанавливает мощь
СеверодвинскАрхангельская областьРоссия Военно-морской флот Политика
ещё главное