В Стамбуле запретили проведение первомайской демонстрации

Стамбул, Турция, , 08:40 — REGNUM Турецкий министр внутренних дел сообщил 24 апреля об очередном запрете проведения первомайской демонстрации на главной площади в Стамбуле, сообщает Der Merkur.

На протяжении нескольких лет правительство запрещает проведение митингов на центральной площади Таксим, посвященных празднованию дня международной солидарности трудящихся.

Это связано с так называемыми «Гези-протестами», которые прошли с конца мая до августа 2013 года. Волнения начались на площади Таксим и захватили другие турецкие города. Тогда антиправительственные демонстранты выступали против вырубки деревьев в парке Гези в центре города. Число участников митинга достигло 2,5 миллиона граждан Турции.

В 2016 году на первое мая прошли массовые беспорядки: представители профсоюзов и антиправительственных организаций пытались проникнуть на площадь Таксим, несмотря на запрет демонстрации.

Для членов профсоюзов площадь имеет особое значение. Здесь первого мая 1997 года неизвестный открыл огонь во время демонстрации, на которой присутствовало 500 тысяч участников. Около 34 человек погибли, преступника до сих пор не выявили. Жители приходят в этот день почтить память погибшим.