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В Венесуэле оппозиция обустраивается на улицах

Политика

Между тем, продолжается стрельба неустановленных лиц по демонстрантам с обеих сторон в различных регионах страны

Каракас, 25 апреля 2017, 08:29 — REGNUM  Тысячи противников правительства Венесуэлы 24 апреля снова вышли на акции протеста с намерением «сидеть» на улицах в нескольких городах страны, включая столицу. Несмотря на то, что новый день протестов в Каракасе прошел мирно, стало известно о двух погибших в западных штатах Мерида и Баринас, сообщает издание El Periódico.

Прокуратура Венесуэлы подтвердила в своем заявлении, что 42-летний Хесус Сульбаран умер от огнестрельного ранения в шею. Выстрел по проправительственному демонстранту, предположительно, был сделан из «близлежащих жилых домов» по одной из главных улиц города Мерида.

«Кроме того, в инциденте шесть человек получили ранения», — сообщается в заявлении прокуратуры.

Уполномоченный по правам человека в Венесуэле Тарек Уильям Сааб рассказал подробности случившегося. Погибший был чиновником в правительстве штата Мерида и участвовал в «мирном митинге сочувствующих правительству», когда из соседнего с местом проведения акции здания пошел «град пуль». В результате полученных тяжелых ранений чиновник скончался на месте. Еще один проправительственный демонстрант, работник транспорта Луис Альберто Маркес получил «серьезное ранение» в голову и находится в больнице «между жизнью и смертью».

Губернатор штата Мерида, проправительственно настроенный Алексис Рамирес обвинил в стрельбе по людям «террористические группы». Между тем, оппозиционно настроенный мэр города Карлос Гарсиа обвинил в нападении группы, связанные с правительством.

Кроме того, по заявлению прокуратуры, в штате Баринас был убит 54-летний Ренцо Родригес Рода. По данным прокуратуры, Родригес Рода был в непосредственной близости от мэра города Боливар штата Баринас, когда получил огнестрельное ранение в грудь, при этом еще один человек получил ранение.

Между тем, мирные протесты оппозиции проходили в Каракасе на шоссе Франциско Фахардо, главной артерии столицы Венесуэлы, которая соединяет восток и запад города.

Здесь тысячи сторонников оппозиции собрались, чтобы потребовать проведения выборов губернаторов, а также протестовали против отсутствия безопасности и раскола нации.

В первый раз за три недели протестов полиция не разгоняла демонстрацию на главной трассе столицы. Множество людей сидело на трассе Фахардо в течение нескольких часов, люди играли в карты, читали или вели разговоры между собой.

Протестующих посещали лидеры оппозиции с речами, в том числе активистка по защите прав ЛГБТ-сообщества Тамара Адриан. Адриан поздравила митингующих с тем, что они выдержали 8 часов под солнцем Каракаса, и отметила, что борьба за демократию и свободу не так легка.

Студенческий лидер Аслер Иглесиас считает, что их протест продемонстрировал правительству Венесуэлы, что «если люди хотят оставаться на улицах, то они останутся».

Марисоль Рейнджел, 66-летняя пенсионерка, рассказала, что удивлена праздничным характером демонстрации. «Я чувствую себя как на празднике, что бывает очень редко (…) Я не знаю, как правительство может критиковать эту демонстрацию, но они всегда все выворачивают на изнанку», — заявила женщина.

Тем не менее, несмотря на мирный характер основной части манифестации, группа молодых людей жгла шины, ломала заборы и перекрыла камнями один из участков шоссе Фахардо. Молодые люди также разливали масло, чтобы подозреваемые в обстрелах людей мотоциклисты из групп вооруженных провокаторов не могли приблизиться к демонстрантам.

Напомним, что после разразившегося политического кризиса между правительством Венесуэлы и оппозиционным парламентов в стране уже четвертую неделю продолжаются массовые акции протеста, в результате которых, по меньшей мере, 32 человека погибли, десятки людей получили ранения, 800 человек было арестовано. Правительство Мадуро предложило оппозиции сесть за стол переговоров, а также обещало провести выборы губернаторов штатов и мэров. Однако оппозиционные лидеры заявляют о продолжении протестов.

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Политический кризис в Венесуэле
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