Хорст Зеехофер баллотируется на пост главы ХСС на третий срок

Мюнхен, Германия, , 08:11 — REGNUM Хорст Зеехофер намерен остаться главой партии ХСС (Христианско-социальный союз), а также премьер-министром Баварии, сообщает Der Spiegel.

Об этом он официально сообщил на заседании партии в Мюнхене 24 апреля.

67-летний политик занимает оба поста с 2008 года. Региональные выборы в Баварии пройдут в 2018 году, поэтому на следующем партийном съезде осенью текущего года политик в третий раз выдвинет свою кандидатуру на пост премьер-министра Баварии.

Выдвижение Зеехофера на пост председателя ХСС в третий раз вызвало неоднозначную реакцию внутри партии.

Критики считают, что политику достается «слишком много власти» и что он достаточно «самовлюблен». Зеехофер считает себя «незаменимым», как думали первый федеральный канцлер Конрад Аденауэр и Гельмут Коль, пишет Der Spiegel.