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В КНДР прошли масштабные артиллерийские учения — СМИ

Политика

В начале апреля Пхеньян провел пуск баллистической ракеты, что привело к обострению обстановки в регионе

Пхеньян, 25 апреля 2017, 07:51 — REGNUM  В районе северокорейского порта Вонсан состоялись масштабные артиллерийские учения. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники в правительстве КНДР.

Крупнейшие артиллерийские стрельбы были приурочены к 85-й годовщине со дня основания Корейской Народной армии. Предположительно, участником мероприятия стал лидер республики Ким Чен Ын.

Напомним, ранее были высказаны предположения, что Пхеньян может отметить 85-ю годовщину создания армии проведением шестых ядерных испытаний или очередным пуском ракет. В начале апреля Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, что привело к обострению обстановки на Корейском полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля США направили в регион ударную группу из эсминцев и ракетного крейсера во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон». Позже к американским кораблям присоединились эсминцы морских Сил самообороны Японии «Асагара» и «Самидарэ». 23 апреля стало известно о начале совместных учений США и Японии к югу от Корейского полуострова.

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