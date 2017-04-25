Пилоты ВКС РФ на Ту-95 работали в небе над Аляской профессионально — США

Вашингтон, , 07:50 — REGNUM Российские военные проводили полеты дальних бомбардировщиков Ту-95 около Аляски профессионально и с уважением к национальному воздушному пространству США, однако в Пентагоне отметили сложности с обслуживанием самолетов, заявил официальный представитель Министерства обороны США капитан ВМС 1-го ранга Джефф Дэвис.

По его словам, такие полеты Россия впервые проводила за последние 2,5 года. «Я не могу гадать, каковы их намерения», — сказал Дэвис.

Он пояснил, что проблемы с обслуживанием этого типа бомбардировщиков стали причиной перерыва в полетах. «Это может служить объяснением тому, почему они сделали перерыв», — добавил представитель Пентагона.

Дэвис уточнил, что Ту-95 оставались вне национального воздушного пространства США и с этой точки зрения все было нормально, когда их перехватывали.

Ранее российские стратегические бомбардировщики четыре раза приближались к побережью Аляски. Из-за этого 17 и 18 апреля в небо были подняты американские самолеты — два истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-22 и самолет радиолокационной разведки E-3 AWACS.

В Минобороны РФ сообщили, что летчики Дальней авиации по утвержденному плану регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря и Тихого океана.