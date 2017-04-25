Вторник, 25 Апреля 2017 года
08:04:41 МСК

Пилоты ВКС РФ на Ту-95 работали в небе над Аляской профессионально — США

Политика

Такие полеты Россия впервые проводила за последние 2,5 года

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС
Иллюстрация: Mil.ru
Стратегический бомбардировщик Ту-95МС

Вашингтон, 25 апреля 2017, 07:50 — REGNUM  Российские военные проводили полеты дальних бомбардировщиков Ту-95 около Аляски профессионально и с уважением к национальному воздушному пространству США, однако в Пентагоне отметили сложности с обслуживанием самолетов, заявил официальный представитель Министерства обороны США капитан ВМС 1-го ранга Джефф Дэвис.

По его словам, такие полеты Россия впервые проводила за последние 2,5 года. «Я не могу гадать, каковы их намерения», — сказал Дэвис.

Он пояснил, что проблемы с обслуживанием этого типа бомбардировщиков стали причиной перерыва в полетах. «Это может служить объяснением тому, почему они сделали перерыв», — добавил представитель Пентагона.

Дэвис уточнил, что Ту-95 оставались вне национального воздушного пространства США и с этой точки зрения все было нормально, когда их перехватывали.

Ранее российские стратегические бомбардировщики четыре раза приближались к побережью Аляски. Из-за этого 17 и 18 апреля в небо были подняты американские самолеты — два истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-22 и самолет радиолокационной разведки E-3 AWACS.

В Минобороны РФ сообщили, что летчики Дальней авиации по утвержденному плану регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря и Тихого океана.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военные учения
Главное сегодня
NB!
25.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 25 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Строить дороги или сразу вертолетные площадки?
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
25.04.17
«Дальневосточный треугольник» как вызов советской дипломатии
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Диктатор, открывший новую эпоху
ЛондонВеликобритания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
25.04.17
Японские ученые обнаружили «русских хакеров» на выборах во Франции
ПарижФранция Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
25.04.17
Associated Press: Трамп готовит «подарок» нефтяникам
ВашингтонСША Проблемы экологии Политика
NB!
25.04.17
Who is мистер Гомер Симпсон?
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
25.04.17
Пушков считает логичным сокращение финансовой помощи Киеву от США
МоскваРоссия Украина и США Политика
NB!
25.04.17
Вышла ли Польша на перепутье?
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Франсиско Миранда, авантюрист и революционер
КаракасВенесуэла Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Леонид НерсисянСердце российского подводного флота: Северодвинск восстанавливает мощь
СеверодвинскАрхангельская областьРоссия Военно-морской флот Политика
NB!
25.04.17
В Дагестане трасса М-29 разблокирована после освобождения дальнобойщиков
МахачкалаРоссия Система оплаты проезда «Платон» Общество
NB!
25.04.17
Трамп последовал примеру Обамы: США по-прежнему боятся термина «геноцид»
ВашингтонСША Геноцид армян в Османской Турции Политика
NB!
25.04.17
США сократят финансовую помощь Украине в 2018 году на 69%
ВашингтонСША Украина и США Экономика
NB!
25.04.17
Юрий БаранчикПо ком звонит Мечеть Парижской Богоматери
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
25.04.17
Андрей МаленькийФабрика законов: как строится новая Государственная дума
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
25.04.17
Елена Ковачич«Врожденный кавалерист-начальник»
Ростов-на-ДонуРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
24.04.17
Нетаньяху предъявил ультиматум МИД ФРГ
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
24.04.17
Максим ИсаевПатрик Бьюкенен: Демократия в мертвой петле?
ВашингтонСША Правые в США Политика
NB!
24.04.17
Елена ХаненковаЕвропа — от Турции Эрдогана до Франции Макрона
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
24.04.17
«Чапаев» научит, как родину любить
Санкт-ПетербургРоссия Кинематограф Культура
NB!
24.04.17
Андрей КадомцевКризис вокруг Северной Кореи определит отношения США и Китая
МоскваРоссия Обзоры зарубежных СМИ Политика
ещё главное