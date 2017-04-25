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Обама побил рекорд Клинтон по величине гонорара за речь — СМИ

Политика

Бывший американский президент выступит на конференции финансовой компании Cantor Fitzgerald

Вашингтон, 25 апреля 2017, 07:45 — REGNUM  Гонорар 44-го американского президента Барака Обамы за речь, которая будет произнесена в сентябре 2017 года на конференции по здравоохранению, составит 400 тысяч долларов, передает телеканал Fox Business.

Уточняется, что его выступление планируется на конференции финансовой компании Cantor Fitzgerald. Мероприятие будет посвящаться вопросам здравоохранения для руководства банков и компаний Wall Street.

Сумма в $400 тыс. в два раза превышает ту, которая выплачивается бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон — рекордсмену по величине гонораров за публичные выступления.

Отмечается, что бывший президент США Билл Клинтон после своего ухода в 2001—2015 гг. получал гонорары за выступления в размере $200 тыс., 43-й президент Джордж Буш-младший — $175 тыс. за речь.

Напомним, 24 апреля Обама впервые после ухода из Белого дома провел публичное выступление — перед студентами чикагского университета (штат Иллинойс, США).

«Главное и самое важное, что я могу сделать — это помочь в подготовке лидеров нового поколения, чтобы они могли принять эстафету в этом меняющемся мире», — сказал он.

На ближайший месяц у него запланирован ряд публичных мероприятий в США и на территории Европейского союза.

Читайте ранее в этом сюжете: Обама выступил с речью впервые после инаугурации Трампа

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