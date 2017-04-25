Правозащитники в ФРГ выступают против депортации афганцев

Берлин, , 07:33 — REGNUM 24 апреля правозащитная организация в ФРГ Pro Asyl вновь выступила с критикой в адрес правительства из-за депортации афганцев на родину, сообщает Der Merkur.

21 апреля на севере Афганистана в результате нападения талибов на базу правительственных войск были убиты более 150 военных.

В связи с этим обострились настроения членов правозащитных и благотворительных организаций.

«Афганистан — это небезопасная страна, мы не можем депортировать туда беженцев, их ждет смерть», — отмечает один из членов Pro Asyl.

«Наше правительство должно остановить депортацию, пока в Афганистане идет война», — сообщает генеральный директор организации Гюнтер Буркхардт.

Он также обвинил министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера за ложную, по его мнению, информацию о том, что афганцев депортируют в безопасные районы.

«Мы должны уважать причины бегства каждого беженца, а не отправлять его обратно туда, где идут боевые действия», — добавляет директор.

Наряду с депортацией, в ФРГ сокращают выдачу статуса беженца прибывшим из Афганистана: на 2015 год статус получили 77,6% афганцев, в 2016 — 60%, а с начала 2017 года — 47%.