Украине урежут финансовую помощь на 69%

Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Проект бюджета США, подготовленный на 2018 год, предусматривает существенное сокращение международной финансовой помощи Украине. Об этом пишет издание The Foreign Policy, ссылаясь на бюджетный документ.

В документе говорится, что изначально планировалось предоставить официальному Киеву более $570 млн, однако в новом проекте финансирование сокращено до $177 млн.

Таким образом, в следующем году объем финансовых средств для поддержки Украины в США планируют сократить сразу на 68,8%.

Документ также предусматривает сокращение помощи и другим развивающимся странам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп обратился к Конгрессу США с просьбой о сокращении многих федеральных программ для увеличения расходов на оборону, строительство стены на границе с Мексикой, а также на депортацию нелегальных мигрантов.

Федеральный бюджет, в соответствии с предложением главы государства, должен лишиться расходов на защиту окружающей среды, кроме того, значительному урезанию подлежит финансирование Госдепа.

Таким образом, глава Белого дома хочет увеличить финансирование обороны на $54 млрд, кроме того, $1 трлн должен быть израсходован на инфраструктуру: строительство дорог, мостов, аэропортов и других объектов.