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Обама выступил с речью впервые после инаугурации Трампа

Политика

В своем выступлении он ни разу не упомянул своего преемника

Барак Обама
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Барак Обама

Чикаго, США, 25 апреля 2017, 07:26 — REGNUM  Бывший президент США Барак Обама займется работой с молодежью. Об этом он заявил, выступая перед студентами в университете Чикаго, передает Reuters.

24 апреля Обама впервые появился на публике после того, как покинул пост главы государства в январе 2017 года. Стоит отметить, что в своем выступлении он ни разу не упомянул своего преемника, республиканца Дональда Трампа.

«Главное и самое важное, что я могу сделать — это помочь в подготовке лидеров нового поколения, чтобы они могли принять эстафету в этом меняющемся мире», — отметил он.

Обама пояснил, что собирается сосредоточиться на таких направлениях, как судебная реформа и финансирование политики. По его словам, именно это позволит США преодолеть вызовы и достичь прогресса в политической и общественной жизни.

Напомним, демократ Барак Обама находился на посту президента США с 20 января 2009 по 20 января 2017 года. Его предшественником был Джордж Буш-младший.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий глава США Дональд Трамп, находящийся на своем посту более 100 дней, подошел к этой отметке с самым низким рейтингом среди американских лидеров с 1945 года. По данным опроса, лишь 42% граждан США одобряют его работу на посту президента, не одобряют — 53%.

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